Fórmula 1/GP Estados Carlos Sainz: "Hay cosas con el Ferrari que todavía no salen naturalmente"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Creo que tengo algunas cosas con este coche que todavía no me salen naturalmente y necesitaría cambiar muchas. Ahora estoy en un nivel decente en el que confío en que pueda obtener buenos resultados y ser constante", reconoció Sainz este jueves durante la rueda de prensa previa del Gran Premio de los Estados Unidos.

El madrileño advirtió que en ocasiones uno piloto un coche y ya sabe que "has hecho una buena vuelta sin ni siquiera mirar el tiempo y que ni tu compañero ni alguien más va a ir más rápido", y que en su caso este año mientras pilota necesita "pensar mucho" y que pierde "milésimas" por ello. "Está bien y puedo hacerlo, últimamente he sido bastante rápido, especialmente en una vuelta, pero aún no es ideal para un piloto de carreras", aclaró.

Sainz piensa que este año no ha podido superar o estar más cerca de su compañero Charles Leclerc por "el comienzo de la temporada" del monegasco. "Últimamente me he puesto más al día y estoy conduciendo mejor, pero es cierto que el coche no está quizás al nivel que estaba a principios de año o digamos que Red Bull ha dado un paso al frente y no es tan fácil lograr una 'pole' o una victoria como podría haber sido a principios de año", indicó.

"Claramente, Charles ha hecho un mejor trabajo este año, tanto en la conducción como en la ejecución de la carrera y se sintió más a gusto con el coche. Yo he estado en esta lucha durante todo el año para tratar de llegar a un nivel similar al del año pasado, pero no me parece que esté ahí", sentenció.

El piloto de Ferrari también dejó claro que no le importa mucho arrebatarle la cuarta plaza de la general a George Russell (Mercedes). "Ser quinto o cuarto no cambia mi vida como piloto, sólo me importa obviamente ganar y hacer una buena temporada. Sé que este año no ha sido fácil y el revés de Japón tampoco fue lo ideal porque me hizo perder aún más puntos en esta pelea. Si puedo terminar cuarto, me quedo cuarto, pero preferiría ganar una carrera antes de fin de año, incluso si eso no significa que termine cuarto", afirmó.

El español sabe además que en el 'Scuderia' es "importante intentar ganar, conseguir los podios y la consistencia". "Obviamente, esto traería la cuarta plaza, pero me estoy enfocando más en eso que en el campeonato", recalcó.

Sainz siempre ha puntuado en el COTA y espera estar delante este fin de semana porque cuenta "con un coche competitivo" en cualquier circuito. "Estamos luchando por casi todas las 'pole position', aunque las victorias son más complicadas porque por alguna razón, Red Bull, en la carrera, logra dar un paso que no tenemos, o que recientemente no tenemos tanto", subrayó.

"Estamos trabajando en eso y estamos tomando estas últimas cuatro carreras para experimentar un poco, para ver cómo podemos ser un poco más competitivos en la carrera o cómo podemos mejorar nuestra gestión de neumáticos. Tenemos los neumáticos del próximo año aquí para el viernes, y será una parte clave para comprender dónde nos falta también en su gestión para el próximo año y tratar de mejorar", añadió.

ESPERA UNA SANCIÓN EJEMPLAR A RED BULL

Sobre la posible sanción a Red Bull por superar el límite de coste en 2021, recordó que "todos los equipos y todos los pilotos" únicamente quieren "claridad e igualdad". "Sólo espero que si hay una sanción, sea relativamente importante para quitarle el apetito de gastar dos o tres millones de más para desperdiciarlos en el coche del próximo año porque cree que vale más. Si hay un límite de costos, hay que seguirlo y solo espero que la FIA tome las decisiones correctas para asegurarse de que todos lo sigan", zanjó.

Finalmente, el madrileño dio todo el crédito a Max Verstappen por su segundo título. "Es bastante obvio que ha hecho un muy buen trabajo, especialmente después de un comienzo de temporada nada fácil con un par de abandonos y cómo logró recuperarse y acumular muchas victorias en muchos buenos momentos durante el año, mantener la consistencia y ser fuertes en las áreas donde yo no he podido serlo tanto. Felicidades a él y a Red Bull porque se lo merecen plenamente", confesó.

En este sentido, está "seguro" que el neerlandés ha evolucionado desde que compartieron 'box' en Toro Rosso porque "ocho años en la Fórmula 1 son muchos". "No hay un área en la que no haya evolucionado y la forma en que ha logrado seguir haciéndolo paso a paso y mejorando todo. Ahora está maximizando también tener un coche competitivo, que es algo que necesitas en la F-1 para ganar porque si no, nunca vas a hacerlo", advirtió.