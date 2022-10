Nahuel Molina: "El equipo lo está haciendo bien a pesar del sabor amargo del otro día"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Ha habido un gran trabajo del equipo en toda la temporada, como lo venimos haciendo. Aunque nos quedamos con un sabor amargo el otro día, el equipo viene haciéndolo bien, y tenemos que mejorar ahora que viene la semana de la 'Champions'. Hay que seguir por este camino", señaló en declaraciones a los medios oficiales del club.

Ahora, se enfrentarán a los verdiblancos, que buscan arrebatarles su plaza de Liga de Campeones. "El Betis es un gran equipo que juega muy bien. Los partidos hay que jugarlos; por más que yo diga una clave, son partidos. Es muy importante y vamos a ir a Sevilla a hacer un gran partido", subrayó.

En otro orden de cosas, el lateral argentino se mostró feliz con su primer curso como colchonero. "Estar y representar a este club es una alegría muy grande. Lo disfruto día a día y estoy muy orgulloso de estar aquí", dijo. "Afronto un cambio importante para mí y me adapté bastante bien y rápido. La posibilidad de jugar lo facilita mucho más. Estoy disfrutando mucho", confesó.

En este sentido, explicó que sus compatriotas Ángel Correa y Rodrigo de Paul han sido los que le han ayudado más a entrar en el grupo. "Con Angelito y Rodri, que son argentinos, estoy muy apegado, pero todo el grupo me recibió muy bien, me ha ayudado, me ha aconsejado y me ha guiado para que esté tranquilo y pueda disfrutarlo y hacer mi trabajo en la cancha", expresó.

Por último, Molina destacó la importancia de la afición rojiblanca en sus partidos en el Cívitas Metropolitano. "Cuando uno ya entra en la cancha ya piensa en el partido y trata de hacer lo mejor por el equipo, pero obviamente que se siente, y mucho, el apoyo de la afición. Lo disfruto cuando juego con todos ellos de local", finalizó.