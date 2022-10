Tenis.-La rumana Simona Halep, suspendida tras dar positivo por Roxadustat durante el US Open

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) ha confirmado este viernes la suspensión provisional de la tenista rumana Simona Halep tras dar supuestamente positivo por Roxadustat, una sustancia prohibida, durante la disputa del pasado US Open, último 'Grand Slam' de la temporada, una sanción que la doble ganadora de 'Grand Slam' tratará de recurrir para reparar su "honor".

Halep, de 31 años y actual número nueve del mundo, proporcionó una muestra para un control antidopaje durante agosto de este año, mientras jugaba el 'grande' estadounidense. Según indica la ITIA, la muestra A contenía FG-4592 (Roxadustat), una sustancia prohibida incluida en la Lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

"Los resultados analíticos adversos para sustancias no especificadas conllevan una suspensión provisional obligatoria", informó el organismo, que explicó también que la tenista solicitó el análisis de la muestra B, que confirmó el hallazgo de la muestra A.

"Mientras esté suspendida provisionalmente, la tenista no es elegible para competir o asistir a ningún torneo de tenis organizado por los órganos rectores del deporte", apuntó la ITIA, responsable de la gestión y administración de los test antidopaje de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

Tras hacerse oficial la noticia, Halep negó haberse administrado ninguna sustancia ilegal de manera consciente y anunció que buscará reparar su "honor". "Hoy comienza el partido más duro de mi vida: la lucha por la verdad. Me han notificado que he dado positivo por una sustancia llamada Roxadustat en una cantidad extremadamente baja, lo que supone el mayor 'shock' de mi vida", indicó.

"A lo largo de toda mi carrera, la idea de hacer trampa nunca se me pasó por la cabeza, ya que va totalmente en contra de todos los valores con los que me han educado. Frente a una situación tan injusta, me siento completamente confundida y traicionada", añadió.

"Lucharé hasta el final para demostrar que nunca tomé ninguna sustancia prohibida a sabiendas y tengo fe en que, tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. No se trata de títulos o de dinero. Se trata del honor y de la historia de amor que he desarrollado con el tenis durante los últimos 25 años", afirmó.