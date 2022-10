Pellegrini: "La labor de Simeone en el Atlético es extraordinaria"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"La labor de Diego Simeone en el Atlético de Madrid es extraordinaria. Lleva diez años con el mismo equipo, que compite todos los años por cosas importantes. Lo ha mantenido en lo más alto después de mucho tiempo. Es incuestionable su trabajo. Para el Atlético de Madrid ha sido una gran fortuna contar con un técnico de la calidad de Diego Simeone", declaró en rueda de prensa.

Además, está convencido de que será "un partido muy complicado", como "todos los partidos de esta Liga". "Independientemente de contra quién se juegue mi mentalidad es no considerar a ningún rival ni imposible ni fácil, porque las dos cosas te llevan a una mala mentalidad para el partido. Nos vamos a enfrentar a uno de los equipos más poderosos de LaLiga, así lo indica su presupuesto, sus últimas temporadas y los últimos ocho o diez años desde que está Diego Simeone. Tendremos que hacer un gran partido si queremos puntuar", advirtió.

Por otra parte, el técnico chileno no cree que los rojiblancos estén pensando ya en su trascendental encuentro de Liga de Campeones ante el Bayer Leverkusen. "No creo que el Atlético de Madrid esté pensando en el partido del miércoles. El partido más importante es el partido que hay que jugar, y es el domingo. LaLiga es tan importante como la competencia europea y van a tratar de sumar tres puntos más aquí", resaltó.

"Espero un Atlético de Madrid que tiene un estilo totalmente definido con Simeone: te espera atrás, le gusta más entregar la iniciativa para ganar de contra, pero tiene jugadores y variantes para hacer distintos sistemas. Lo importante, aunque siempre nos preocupamos del rival, es no estar obsesionado por lo que vaya a hacer el Atlético de Madrid, sino estar pendiente nosotros y de hacer un buen partido", subrayó.

Respecto al francés Nabil Fekir, confirmó que entra en la convocatoria, aunque no quiso desvelar si lo hará de inicio. "El equipo que va a iniciar lo veremos mañana, está por decidir. Ya veremos si Nabil lo comienza o juega unos minutos", afirmó, anunciando también las bajas de Juanmi, Sergio Canales y Víctor Camarasa. "El equipo está bien, sin problemas", añadió sobre el resto.

Sin embargo, no quiso a entrar en las polémicas razones de la expulsión del centrocampista cántabro por parte del colegiado Mateu Lahoz en el encuentro ante el Cádiz. "Hay un reglamento que es claro, hay un árbitro que tiene la autoridad de expulsar; usó esa autoridad y lo expulsó. Los motivos no los encuentro de mayor trascendencia, lo importante desgraciadamente es que no contamos con Sergio para el partido de mañana. Después está lo que me dijo, lo que no me dijo, pero personalmente yo no le doy mayor trascendencia. La expulsión está hecha y Sergio está un partido suspendido", aclaró.

Por último, Pellegrini no quiso adelantar en quién piensa para sustituir a Canales en el centro del campo. "Estamos considerando distintas alternativas; puede ser William, puede ser Joaquín, puede ser Rodri... Vamos a ver cuál es la mejor solución", indicó.