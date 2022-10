Activistas republicanos de EU incitan a votar a última hora

Con el objetivo de evitar cualquier intento de fraude en los comicios legislativos el próximo mes, activistas republicanos elaboran estrategia para retener boletas y entregarlas en un sitio de votación o en una oficina electoral a última hora.

El plan se basa en teorías de conspiración infundadas de “supuestos defraudadores” que van a manipular los sistemas de votación a fin de favorecer a los demócratas.

Si la campaña funciona y suficientes votantes son persuadidos para que no voten adelantadamente, podría haber filas largas el día de la elección, lo que retrasaría el procesamiento de votos por correo.

“Lo demoraría todo”, alertó, Noah Praetz, exsecretario electoral del condado de Cook.

“En muchos lugares, si no recibes las boletas por correo hasta el día de la elección, no las cuentas hasta después del día de la elección”, comentó Praetz.

Exámenes exhaustivos han ratificado que no hay evidencia de fraude amplio, trampas, ni manipulación en las máquinas de votar de la elección del 2020. Dichas pruebas ratificaron la victoria del presidente Joe Biden. Numerosos jueces, incluso republicanos, desestimaron las demandas legales presentas por Trump y sus aliados.

No obstante, estas acciones y pruebas no han frenado la dispersión de teorías conspirativas en los últimos dos años. De acuerdo con cifras Associated Press (AP), los llamados a retener las boletas hasta el último minuto han aumentado en semanas recientes.

Lindell, figura promotora de estrategia en podcasts y en diversos eventos, ha tratado de probar que las máquinas de votación en el 2020 fueron manipuladas en favor de Biden.

“Es mucho más fácil así descubrir cualquier fraude”, aseguró Lindell en una entrevista reciente con AP.

Trump también apoyó la campaña, afirmando en un mitin reciente, que votar el día de la elección era mejor, porque “será más difícil para ellos hacer trampa de esa forma”. La estrategia de los conservadores se produce luego de que el uso de boletas por correo subió durante la elección del 2020.

El fin de las restricciones por la pandemia, los ataques de Trump a las votaciones por correo y nuevas restricciones al voto en algunos estados gobernados por republicanos ,han llevado a la declinación el uso de boletas por correo este año, pero siguen siendo una opción popular para muchos votantes.

Los expertos dicen que una avalancha de boletas a último momento crearía demoras que pudieran ser usadas para socavar la confianza de la ciudadanía en las elecciones.

“Es una oportunidad para que las personas comiencen a cuestionar y sembrar desconfianza”, lamentó Chris Piper, excomisionado del Departamento de Elecciones de Virginia.

Lo más visto en Publimetro TV

Niño se hace viral al celebrar su cumpleaños con fiesta temática de el Metro