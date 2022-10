Unidas Podemos afea al PP sus "excusas de mal pagador" para no renovar el CGPJ e insiste en que no aceptará vetos

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Si no hay acuerdo es porque no quiere el PP", ha resumido Santiago, que ha trasladado el "cansancio" de Unidas Podemos ante las "excusas" de los 'populares', a los que ha pedido ser "un poquito más democráticos", "para no cumplir la Constitución". "Creen que siguen viviendo en el bipartidismo", ha lamentado.

El nombre de Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, lleva días sonando entre un posible veto del PP a su nombre en la negociación. Fue el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, el que reconoció que la juez canaria es una de las candidatas preferidas para ser vocal en el CGPJ. Desde el PP ya adelantaron que la exdiputada y alto cargo de Igualdad no cumple con el perfil de candidatos despolitizados que pretenden.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Santiago ha admitido que "no es bueno" ni resulta "adecuado" hablar de nombres, pero ha acusado al PP de "vetar nombres de forma poco democrática" en cuanto se conocen. En todo caso, ha defendido que las personas propuestas por el grupo confederal tienen "mucha idoneidad" para desempeñar esas funciones, por lo que no están "dispuestos" a aceptar vetos.

PERFIL VALORADO

Según explican fuentes del espacio confederal, el nombre de Rosell suscita un gran apoyo en Unidas Podemos y consideran que es perfectamente apta para el cargo, dado que tiene un perfil muy valorado en los ámbitos progresistas.

No obstante, otras voces en la confluencia recalcan que ese respaldo a Rosell es claro pero que su perfil entraña una importante dificultad en el marco de la negociación, dado que ostenta ahora un cargo ejecutivo y en las conversaciones entre el Gobierno y el PP se está hablando de una serie de requisitos de despolitización que complican la opción de Rosell.

En el seno de la coalición los contactos frecuentes entre PSOE y Unidas Podemos los asumen el titular de Presidencia, Félix Bolaños, y el propio Santiago.