(AMP.)España.-Podemos pide al PSOE firmeza para no permitir el veto del PP a Rosell y asegura que todo UP lo comparte

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Podemos ha reafirmado que no van a aceptar ni permitir que el PP vete a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, como candidata a entrar en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una posición que suscita "unanimidad" en todo el espacio confederal, según han trasladado para demandar a las fuerzas "progresistas", en referencia al PSOE, que se mantengan "firme" para evitar que una exclusión "injustificable".

Así lo han trasladado en rueda de prensa los coportavoces de la formación morada, Javier Sánchez Serna y María Teresa Pérez, para enfatizar que sacar a la juez de la terna de aspirantes es conceder a los populares capacidad de "chantaje" y culminar una "venganza política" contra ella.

Es más, ha calificado de "chiste de mal gusto" que el PP se escude en criterios de despolitización, cuando ha bloqueado el órgano de gobierno de los jueces durante casi "cuatro años" y ha propuesto en instituciones judiciales magistrados claramente alineados con sus planteamientos.

Al respecto, Pérez ha recalcado que la formación morada ha hablado durante estos días con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y que les traslada, al igual que todo Unidas Podemos, el apoyo a la candidatura de Rosell porque es una magistrada "ejemplar", "brillante" y "decente".

Mientras, Sánchez Serna ha señalado que esta demanda es una condición previa a la negociación, que solo será exitosa si no hay veto del PP hacia Rosell. "No es una línea roja sino decencia democrática", ha recalcado cuestionado sobre si Podemos no respaldarán un pacto que no incluya a la exdiputada en el Congreso.

Es más, ha recalcado que con su postura no están planteando salir de ese acuerdo sino que el pacto sea justo y con todas las fuerzas políticas en igualdad de condiciones, en referencia al consenso con el PSOE para que puedan proponer dos vocales al organismo.

UN ACUERDO "PLURAL Y DEMOCRÁTICO" DEBE INCLUIR A ROSELL

El coportavoz de Podemos se ha mostrado contundente al desgranar que el veto a Rosell es "inaceptable" si se aspira a que el pacto de renovación del CGPJ sea "democrático", "no bipartidista" y garantice la "pluralidad" en la composición de los vocales de la institución.

"No vamos a tolerar que el PP hoy quiera chantajear a las fuerzas progresistas por una serie de vetos a personas que no les gusta", ha agregado para acusar a los populares de querer completar la "cacería" perpetrada por el exjuez Salvador Alba y en colaboración con el exministro popular José Manuel Soria para "matar su imagen".

Y es que precisamente Rosell es una candidata idónea para Podemos por lograr "aguantar" y superar un "lawfare" (guerra judicial) contra ella, por lo que no se puede dar el "privilegio" a la "derecha corrupta", en alusión al PP, para que tenga la capacidad de tachar nombres de la terna de candidatos.

"La presión debe ir contra el PP y no contra la democracia", ha enfatizado Sánchez Serna para garantizar, además, que todo Unidas Podemos va a defender la figura de Rosell.

ES "ABSURDO" QUE EL PP HABLE DE DESPOLITIZACIÓN

Mientras, María Teresa Pérez ha tildado de "absurdo" que el PP aluda a la despolitización para querer excluir al PP, cuando ha utilizado a jueces cercanos a la formación contra sus adversarios políticos.

Por otro lado, su homólogo en la formación morada ha afirmado que trabajan con "discreción y diligencia" para que esa negociación sea "efectiva" y se supere el bloqueo del PP tras casi cuatro años de "incumplir la Constitución".

"Si salen los nombres es porque alguien está vetando a alguien (...) No se puede abordar una negociación si la derecha se reserva el privilegio del veto y nadie veta a los candidatos del PP, cuando ha planteado magistrados con canert del partido e incluso con cuitas con la justicia en otros procesos", ha remachado el también diputado en el Congreso.