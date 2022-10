Ataques aéreos del Ejército de Myanmar matan a decenas

BANGKOK (AP) — Ataques aéreos del Ejército de Myanmar mataron a más de 60 personas que asistían a la celebración del aniversario de la principal organización política de la minoría étnica Kachin, dijeron el lunes miembros del grupo y un socorrista.

El ataque ocurrió tres días antes de que los ministros del exterior del sudeste asiático celebren una reunión especial en Indonesia para hablar sobre el aumento de la violencia en Myanmar.

El ataque del domingo en la noche durante la celebración de la Organización para la Independencia de Kachin, en el estado norteño de Kachin, pareció ser el más mortífero desde que los militares arrebataron el poder en febrero del año pasado al gobierno electo de Aung San Suu Kyi.

Fue imposible confirmar de manera independiente los detalles, aunque medios de prensa pro-Kachin mostraron videos de lo que describieron como las secuelas del ataque, en que se ven estructuras destrozadas o aplastadas. De momento no ha habido comentario del gobierno ni de la prensa oficialista.

Desde hace décadas arden en Myanmar insurrecciones de minorías étnicas en busca de mayor autonomía, pero la resistencia al gobierno se intensificó tras el golpe militar del año pasado, con la creación de un movimiento prodemocrático armado.

La celebración del domingo tuvo lugar en una base que es también para entrenamientos militares del Ejército para la Independencia Kachin, el brazo armado de la organización étnica. Está ubicada cerca de la aldea de Aung Bar Lay en el distrito Hpakant, una remota zona montañosa a 950 kilómetros (600 millas) al norte de la ciudad más grande de Myanmar, Yangon.

Un vocero de la Asociación de Artistas Kachin dijo a The Associated Press por teléfono que cayeron cuatro bombas sobre el festejo a eso de las 8 p.m., según miembros que estaban ahí en ese momento. Había entre 300 y 500 asistentes y entre los fallecidos estaba el cantante y el tecladista, dijo el vocero, que pidió no ser identificado por temor a represalias.

Añadió que entre los muertos también había oficiales, soldados, músicos y comerciantes de jade. También murieron por lo menos 10 mandos militares y empresariales que estaban sentados frente al escenario, además de cocineros, indicó.

El Kachin News Group, un medio aliado de la organización, reportó la misma cantidad de víctimas y dijo que las fuerzas de seguridad impidieron el traslado de los heridos a los hospitales de poblados cercanos.