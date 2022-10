Ciencia.-Un láser y un chip óptico pulverizan el récord de transmisión de datos

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Nunca se había superado el petabit de datos por segundo. El nuevo récord corresponde nada menos que al doble del tráfico global total de Internet. Y solo llevado por la luz de una fuente óptica. La fuente de luz es un chip óptico de diseño personalizado, que puede usar la luz de un solo láser infrarrojo para crear un espectro de arco iris de muchos colores, es decir, muchas frecuencias. Por lo tanto, la frecuencia (color) de un solo láser se puede multiplicar en cientos de frecuencias (colores) en un solo chip.

Todos los colores se fijan a una distancia de frecuencia específica entre sí, al igual que los dientes de un peine, por lo que se llama peine de frecuencia. Luego, cada color (o frecuencia) se puede aislar y usar para imprimir datos. Luego, las frecuencias se pueden volver a ensamblar y enviar a través de una fibra óptica, transmitiendo así datos. Incluso un gran volumen de datos, como han descubierto los investigadores.

UN SOLO LÁSER PUEDE REEMPLAZAR A MILES

La demostración experimental mostró que un solo chip podría transportar fácilmente 1,8 Pbit/s, lo que, con equipos comerciales contemporáneos de última generación, requeriría más de 1.000 láseres.

Victor Torres Company, profesor de la Universidad Tecnológica de Chalmers, es el jefe del grupo de investigación que ha desarrollado y fabricado el chip.

"Lo especial de este chip es que produce un peine de frecuencia con características ideales para las comunicaciones de fibra óptica: tiene una alta potencia óptica y cubre un amplio ancho de banda dentro de la región espectral que es interesante para las comunicaciones ópticas avanzadas", dice en un comunicado.

Curiosamente, el chip no estaba optimizado para esta aplicación en particular. "De hecho, algunos de los parámetros característicos se lograron por casualidad y no por diseño", dice Victor Torres Company. "Sin embargo, con los esfuerzos de mi equipo, ahora somos capaces de aplicar ingeniería inversa al proceso y lograr micropeines de alta reproducibilidad para aplicaciones objetivo en telecomunicaciones".

Además, los investigadores crearon un modelo computacional para examinar teóricamente el potencial fundamental para la transmisión de datos con un único chip idéntico al utilizado en el experimento. Los cálculos mostraron un enorme potencial para ampliar la solución.

El profesor Leif Katsuo Oxenlowe, director del Centro de Excelencia de Fotónica de Silicio para Comunicaciones Ópticas (SPOC) en DTU, dice: "Nuestros cálculos muestran que, con el chip único fabricado por la Universidad Tecnológica de Chalmers y un solo láser, podremos transmitir hasta 100 Pbit/s. La razón de esto es que nuestra solución es escalable, tanto en términos de creando muchas frecuencias y en términos de dividir el peine de frecuencia en muchas copias espaciales y luego amplificarlas ópticamente, y usarlas como fuentes paralelas con las que podemos transmitir datos. Aunque las copias del peine deben amplificarse, no perdemos las cualidades del peine, que utilizamos para la transmisión de datos espectralmente eficiente".