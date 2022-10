Ernesto Valverde: "Ha sido un día horrible"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"En diez minutos nos han hecho tres goles y nos han castigado fuerte en cada salida. Ha sido un día horrible. Han sido superiores y ha sido un jarro de agua fría. Nos han castigado mucho. No hemos tenido opciones porque apenas hemos llegado a la portería. Hemos sufrido mucho", dijo en rueda de prensa.

El técnico de los 'Leones', que lo fue del Barça entre 2017 y 2020, tuvo un complicado regreso a la que fue su casa. "Cuando pierdes, lo más importante es justo lo que haces al finalizar el partido. Todos nos equivocamos, no estamos exentos de tener un mal día. Estamos ahí nosotros para levantarnos de cara a la semana que viene. Hay que levantarse", apuntó.

"Hemos intentado hacer lo que hacemos habitualmente. Si te sobrepasan en la presión tienes que correr mucho, eso no lo hemos hecho bien. Nos ha afectado un poco esos goles tan rápidos, nos hemos caído un poco desde el punto de vista anímico. Tras el descanso hemos estado más arriba, con un punto de rebeldía, pero ha sido duro", añadió.

Valverde apuntó además que "lo peor" fueron las "lesiones musculares" de Herrera y Dani García, además de no poder plantar cara como en otras épocas. "Hemos jugado muchos partidos aquí, partidos intensos, que siempre estábamos con la intención de hacer el partido duro a ellos hoy no hemos podido hacerlo. Hemos sufrido por todas partes", afirmó.

"No le he dado ningún consejo a Xavi, él a mí tampoco. No es un buen día para mí. Hemos perdido de una manera contundente. Teníamos ilusión por este partido. El hecho de ir a un club en el que estuve, saludas a la gente, pero me hubiese gustado tener un partido mejor", apuntó el Txingurri, elogiando además a Dembélé y Ansu Fati en el rival y reconociendo que Xavi le sorprendió con la alineación.