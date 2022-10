José Sacristán desconfía de la OTAN en la guerra en Ucrania: "No me creo que la solución sea comprar tanques"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

José Sacristán ha reconocido que tiene un punto de "desconfianza" hacia la OTAN en la guerra en Ucrania y ha señalado que existen "muchos culpables" pero "lo difícil es encontrar inocentes".

"No acabo de creerme que a estas alturas la solución de la humanidad o de Europa sea comprar tanques", ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, a quien ha atendido por la presentación de su nueva película '13 exorcismos', que se estrena en cines el próximo 4 de noviembre.

Sacristán, que en la cinta encarna el papel de un cura exorcista, ha recalcado que "abomina" todo lo que representa y significa el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y ha calificado su actuación "y la de su tropa" de "impresentable". "No me gusta Putin pero me gustaría tener más confianza en el contrario", ha admitido.

Respecto a la película, que es una obra de ficción pero inspirada en casos reales, Sacristán comparte protagonismo con la joven María Romanillos, que encarna el papel de una chica que, tras una sesión de espiritismo, parece tener al diablo en su interior.

"A nivel físico ha sido muy duro pero también interesante hacerlo. He tenido que trabajar con especialistas para trabajar la tensión en las manos, los movimientos en los que me retuerzo, etc", ha relatado la joven.

La cinta está dirigida por Jacobo Martínez y cuenta con la producción de Ramón Campos, conocido por 'Las chicas del cable', 'Velvet' o 'Malasaña 32', la cual fue el origen de esta nueva cinta.

"Encontramos una noticia sobre el último exorcismo que se realizó en España y empezamos a documentarnos sobre ese y otros anteriores y vimos que todos tenían elementos comunes sobre los que pivotar la cinta", ha reconocido Campos, en declaraciones a Europa Press.

NO ES LA VERSIÓN ESPAÑOLA DE 'EL EXORCISTA'

Tanto Jacobo Martínez como el productor han rehuido la idea de que han realizado la versión española de 'El Exorcista' aunque han explicado que les motivaba tocar este asunto, ya que han sido los primeros en hacerlo. "Me leí el guión y me gustó mucho, me pareció que era una película que tenía muchos elementos sobre los que trabajar", ha comentado el director, que se ha estrenado en un largometraje con esta película.

Para llevar a cabo el rodaje, Ramón Campos y Jacobo Martínez han desvelado que recurrieron a un cura exorcista para bendecir todo los sets de trabajo porque "jugaban con algo peligroso", como han admitido, pero por ahora les ha funcionado, ya que no han tenido ningún sobresalto con temas paranormales.

Por último, han señalado que esperan despertar la duda en el público sobre quién manda en estos casos: la ciencia o la religión y entender hasta el punto de desesperación que pueden llegar unos padres por salvar a una hija.

PROTESTAS ECOLOGISTAS

En relación con las recientes protestas de activistas climáticos en varios museos del mundo, Sacristán ha aseverado que es "una gilipollez" protestar de esa manera porque "los cuadros no tienen ninguna culpa del cambio climático".

"Me parece una chuminada importante. Es terrible lo que estamos haciendo con el planeta pero la solución no pasa por echar tomate a los cuadros", ha insistido.