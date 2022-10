Lola Gallardo: "Es totalmente respetable si el seleccionador cree que las 15 no debemos estar en el Mundial"

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

"Seguro que sí (se soluciona), pero a día de hoy creo que puede que no estemos en el Mundial, ha habido una última convocatoria donde no estuvimos las 15 y si el seleccionador cree que no debemos estar, será totalmente respetable. Nosotras a seguir entrenando y a estar en nuestro mejor nivel", señaló Gallardo a su llegada a la II Gala de Fútbol Femenino Europeo, organizada por el diario 'Mundo Deportivo'.

La andaluza advirtió que "ojalá" supiera cómo acabar con este problema porque así ya lo habrían "arreglado" y recalcó que las 15 ya han "hablado". "Sacamos un comunicado y las cosas que hemos dicho están bastante claras", apuntó.

"Ahora estamos sólo pendientes de entrenar, de rendir a nuestro mejor nivel y dejar en lo más alto a nuestros clubes. Tenemos muchos días de entrenamiento y de partidos y tenemos que estar centradas lo máximo posible en nuestros clubes. Nos dedicamos a entrenar cada fin de semana y ojalá se arregle pronto y podamos hablar sólo de fútbol femenino", añadió la colchonera.

Finalmente, Lola Gallardo fue clara sobre si este conflicto puede significar una ruptura entre las futbolistas. "No, creo que somos profesionales y tenemos el mismo objetivo de dejar a la selección lo más alto como hacemos con nuestros clubes", sentenció.