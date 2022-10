Podemos pide al PSOE firmeza para no permitir el veto del PP a Rosell y asegura que todo UP comparte esta posición

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Podemos ha reafirmado que no van a aceptar ni permitir que el PP vete a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, como candidata a entrar en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una posición que suscita "unanimidad" en todo el espacio confederal, según han trasladado para demandar a las fuerzas "progresistas", en referencia al PSOE, que se mantengan "firme" para evitar que una exclusión "injustificable".

Así lo han trasladado en rueda de prensa los coportavoces de la formación morada, Javier Sánchez Serna y María Teresa Pérez, para enfatizar que sacar a la juez de la terna de aspirantes es conceder a los populares capacidad de "chantaje" y culminar una "venganza política" contra ella.

Es más, ha calificado de "chiste de mal gusto" que el PP se escude en criterios de despolitización, cuando ha bloqueado el órgano de gobierno de los jueces durante casi "cuatro años" y ha propuesto en instituciones judiciales magistrados claramente alineados con sus planteamientos.

Al respecto, Pérez ha recalcado que la formación morada ha hablado durante estos días con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y que les traslada, al igual que todo Unidas Podemos, el apoyo a la candidatura de Rosell porque es una magistrada "ejemplar", "brillante" y "excelente".

Mientras, Sánchez Serna ha señalado que esta demanda es una condición previa a la negociación, que solo será exitosa si no hay veto del PP hacia Rosell. "No es una línea roja sino decencia democrática", ha recalcado cuestionado sobre si Podemos no respaldarán un pacto que no incluya a la exdiputada en el Congreso.