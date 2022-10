Portaltic.-Madrid Tech Show acogerá las novedades de más de 300 empresas TI los días 26 y 27 de octubre

MADRID, 24 (Portaltic/EP)

Madrid Tech Show celebrará los días 26 y 27 de octubre, dos jornadas centradas en las últimas novedades de los sectores del sector cloud, ciberseguridad, Big Data, IA, centros de datos, eCommerce y Marketing Digital.

Ubicada en el pabellón 7 de IFEMA Madrid, la feria contará con la participación de más de 300 empresas expositoras, que compartirán sus novedades en servicios y estrategias con los más de 16.000 visitantes que ya se han registrado, como ha informado la organización en nota de prensa.

La presente edición participarán compañías como IBM, headline sponsor de Madrid Tech Show, o AWS, lead sponsor. Entre los principales patrocinadores también destacan Huawei, Microsoft, Prestashop, Google, Huboo, IBEXA, Legrand, Schneider Electric, Cloudera, Pue, HP, Evolutio, Keepler Data Tech, Denodo, Incentro, Darktrace, One Trust, Checkout, SAP, Publicis Group, Paypal, Scalapay y UPS.

Asimismo, la feria contará con más de 14 teatros en los que se ofrecerán más de 80 horas de ponencias protagonizadas por más de 350 ponentes nacionales e internaciones, entre los que se encuentran Alberto Palomo, Chief Data Officer del Gobierno de España; Francesco Bonfiglio, CEO de Gaia-X aisbl; Alex Borysov, Software engineer de Netflix; Vince King, Head of DevSecOps for Cloud Transformation del Banco de Inglaterra; Timo Raab, Global eCommerce Director de L'Oreal; Eva Mosquera, Head of Cybersecurity Awareness, Fraud Prevention and Training de Banco Santander; Pablo García, Datacenter Manager y Head of Datacenter Assets & Contracts en Santander Global T&O de Banco Santander; Axel Voss, eurodiputado y promotor de la legislación europea en materia de IA; Lilin Yang, CEO y Co-founder de MiiN Korean Cosmetics; René Walker, Head of Ecommerce Central Europe de Johnson & Johnson, Peter Hartmann, Global digital Marketing Manager de Henkel o Gonzalo De Murga, TIER Consultant y Chief Technology Infrastructure Support Section en Naciones Unidas (2010-2021).

UN CENTRO DE DATOS A ESCALA

Por otra parte, los asistentes también podrán ver la recreación de un centro de datos a escala, el denominado Next Generation Data Centre, de la mano de Dunwoody, que estará expuesto los dos días de la feria.

Se trata de un espacio de 90 metros cuadrados en el que se mostrará el esqueleto real y en funcionamiento de un centro de datos, y que incluirá elementos y servicios de empresas como AKSA, Bergvik, Crestchic, EATON, Gunnebo, Iceotope, IDP Data Centers, Leoch, Riello, Schneider, Seenco, Serveo, Solarwinds & Aledit, Starline, Toshiba y TROX.