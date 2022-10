Monreal asegura que Layda Sansores podría estar cometiendo intervención telefónica ilegal

Después de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ratificara que el senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal Ávila, será el foco de la emisión 44 del llamado “Martes del Jaguar”, en donde la mandataria estatal acostumbra ventilar escándalos, audios y acusaciones de corrupción en contra de adversarios políticos, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, refirió que es partidario de la concordia, pero que no permitirá que afecten sus aspiraciones políticas rumbo a 2024.

A pesar de bajar la publicación donde Ricardo Monreal aparecía, con todo lo que eso implicaba, él, lejos de ser prudente, me acusa de guerra sucia y de fracturar nuestro movimiento.



Monreal Ávila se manifestó en acuerdo con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó como “de mal gusto” a las intenciones de Sansores para exhibir al senador en el “Martes del Jaguar”. El líder de la bancada de Morena, explicó que aunque todavía no hay elementos que confirmen un supuesto espionaje por parte de a gobernadora, quien podría estar cometiendo intervención telefónica ilegal, se pronunció a favor de la concordia.

“En el artículo 16 establece que todas las comunicaciones privadas son inviolables. El delito que se podría estar cometiendo es la intervención de comunicaciones, y el presidente ha hecho una expresión, y yo coincido con él; pero apuesto a la concordia, no a la confrontación”. — Ricardo Monreal Ávila.

El senador morenista señaló que no cree que “la ilegalidad deba ser un fin de la democracia”, y sostuvo lo que declaró en días anteriores, sobre la presunta guerra sucia en su contra para favorecer a otros aspirantes a la sucesión presidencial en 2024.

Asimismo, el legislador recalcó que ha sido víctima de espionaje ilegal durante su trayectoria política por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN); no obstante, indicó que nunca salió nada en su contra porque no ha incurrido en actividades ilícitas. “Estoy muy tranquilo porque toda mi vida he actuado conforme a la ley. En 42 años de servicio público nunca he tenido una denuncia en mi contra, ni nunca he sido denunciado de algún hecho de abuso de poder o alguna actividad ilícita”.

