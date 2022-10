Sheinbaum responde a ‘testamento político’ de AMLO y critica a Loret de Mola

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el supuesto testamento político del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es una medida desesperada del bloque opositor, del que Carlos Loret de Mola es ‘vocero’.

Cuestionada por el artículo de Loret de Mola sobre el ‘testamento político’ de AMLO, la mandataria capitalina aseveró que la oposición está apostando por la división de Morena.

“Como ellos no crecen, están buscando la división interna, pero como yo he dicho, eso se van a quedar con las ganas, porque Morena no se va a dividir, eso todos lo tenemos clarísimo, todos y todas. Todos y todas, corcholatas, no corcholatas, tenemos claro que lo más importante es el proyecto, la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación”

— - enfatizó.