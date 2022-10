Carlo Ancelotti: "No he visto falta de actitud o de intensidad"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"No he visto falta de intensidad y actitud, antes o después una derrota debe llegar. Todas duelen, pero menos que otras porque tenemos otra oportunidad para ser primeros", señaló Ancelotti en la rueda de prensa posterior al partido.

El italiano cree que la clave estuvo en el "balón parado", la forma en la que encajaron los dos goles y donde "habitualmente" suelen ser "más contundentes". "Desde ahí el partido ha sido más complicado porque ellos han disfrutado de su mejor virtud que es el contragolpe y nos ha costado entrar, pero lo hemos hecho y hemos intentado el empate y hemos estado cerca de hacerlo", subrayó.

"De una derrota aprendes más que con diez victorias seguidas porque te centras más en lo que no ha salido bien, que en este caso ha sido el balón parado defensivo. El partido se ha jugado de una manera que no queremos porque era mejor un bloque más bajo y disfrutar del contragolpe y ha sido al contrario de lo que hemos planteado", prosiguió el técnico madridista.

Además, no quiso dar importancia a las bajas porque "los que han jugado han cumplido". "Hemos tenido oportunidades y un buen control hasta el 3-1. Hemos tomado riesgos y no han salido bien, pero no tengo que reprochar nada a los jugadores, los que estaban en casa no podían jugar y cambiando mucho de equipo hemos ganado muchos partidos", sentenció.