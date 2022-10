Carrasco: "Es normal que la afición quiera que ganemos siempre, pero eso no existe en el fútbol"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Siento que la afición nos apoya siempre. Es verdad que a veces no nos salen las cosas, pero tenemos un buen equipo, seguimos al cien por cien las órdenes del míster. Es normal que la afición quiera que ganemos todos los partidos, pero eso en el fútbol no existe. Mañana el estadio estará lleno y nos apoyarán sí o sí", comentó sobre el ambiente en el Metropolitano en las últimas semanas en la rueda de prensa previa al duelo de este miércoles (21.00 horas) ante el Bayer Leverkusen.

Un encuentro que los colchoneros ven como "una final", por todo lo que hay en juego. El Atleti es tercero del Grupo B de la Liga de Campeones, con cuatro puntos, a dos del Oporto, segundo clasificado, y a seis del Brujas, que lidera en solitario. "Para nosotros es muy importante. Cuando tenemos que 'apretar el culo', todos estamos concentrados", señaló sobre el carácter de la plantilla.

También en el terreno colectivo, el belga valoró positivamente la última victoria en Liga, por 1-2 ante el Betis, un triunfo que les permite ganar "confianza". "Pero también sabemos poner la mente a cero cuando perdemos e ir a buscar la victoria después de una derrota, es la fuerza que tiene este grupo", agregó.

A nivel personal, Carrasco, que encadena cuatro suplencias seguidas -es el décimo jugador con más minutos-, achacó su bajón de rendimiento a que "a veces las cosas no salen y otras veces sí". "Estoy trabajando duro, pero tenemos una buena plantilla. Cuando me toque mi momento, daré todo, como siempre", insistió.

"Hay momentos que me cuesta más, por cualquier cosa, hay veces que cuando no salen las cosas, te puede costar un poco más mentalmente. Soy un profesional y quiero que las cosas me salgan como el año pasado y la pasada, cuando salimos campeones", añadió.

Finalmente, el belga puso en valor su capacidad y "calidad" para "atacar y defender" y "hacer recorridos largos". "Muchos entrenadores vieron que podía hacerlo por mi físico, yo estoy aquí para ayudar", concluyó.