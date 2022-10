Garamendi (CEOE) advierte de que recomendar una subida salarial "homogénea" es "hundir la economía"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"A los sindicatos les puede interesar esto, pero es hundir la economía y a las propias empresas", ha advertido el dirigente empresarial en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press.

Así, el líder de la CEOE ha abogado por negociar los salarios sector por sector y empresa por empresa, porque no es lo mismo, ha subrayado, una compañía energética que una peluquería o un bar, por ejemplo.

"La inflación nos afecta a todos. También a los pequeños negocios que tienen que pagar sus facturas de la luz y la realidad es que no les da. El 98% del tejido empresarial español son pymes y tienen menos de 10 trabajadores y esa es la realidad", ha argumentado.

Garamendi ha insistido en que el acuerdo de negociación colectiva "no es más que una recomendación y no siempre se ha firmado" y ha indicado que lo que están pidiendo los sindicatos para poder cerrar este acuerdo es una cláusula de revisión salarial indexada a la inflación.

"Lo que hay es lo que hay y nosotros no estamos diciendo que no haya una compensacion a final de año", ha asegurado el dirigente empresarial, que ha negado que la CEOE se haya levantado de la mesa de negociación con CCOO y UGT, frente al "mantra" repetido por algunos de que sí lo ha hecho, entre ellas la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

"Está repitiendo una y otra vez que nos hemos levantado de la mesa cuando ella no se sienta y no tiene que estar, porque es bipartita. Cuando entra a valorar o a decir lo que hay que hacer en esa mesa se está inmiscuyendo en algo que no le toca", ha criticado Garamendi, que, en todo caso, ha asegurado tener una "buena sintonía personal" tanto con Díaz como con los dirigentes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente.

El líder de la patronal ha asegurado que, aunque no hay un pacto de convenios en vigor, se siguen firmando convenios colectivos "poco a poco", a un ritmo al que suele darse en cualquier crisis como la actual.

Además, ha negado que la falta de un acuerdo de negociación colectiva con los sindicatos tenga algo que ver con las próximas elecciones en CEOE, donde Garamendi se presenta a la reelección. "Esto no tiene que ver (...) Si pudiéramos llegar a un acuerdo lo firmaríamos. Si es bueno para España, lo haríamos", ha alegado.

Garamendi ha criticado también que desde el Gobierno se esté reduciendo lo que llama un pacto de rentas al acuerdo de negociación colectiva entre sindicatos y empresarios cuando en realidad debería ser mucho más que eso.

"Nos encantaría que fuera como los Pactos de la Moncloa. Habría que hablar con más gente, toda la clase política, y de más cosas, como pensiones, funcionarios, de los márgenes empresariales, de todo. Pero llamar pacto de rentas sólo a la parte privada es engañarse un poco. Es cambiar el nombre al acuerdo nacional de negociación colectiva", ha abundado.

Por otro lado, el líder de la CEOE ha defendido sus palabras sobre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha alabado su gestión en Galicia. "Esa reflexión la hago porque la descalificación política no es buena. Me merece tanto respeto la gente que está en el Gobierno como el líder del principal partido de la oposición. Es fundamental poner en valor la lealtad institucional. Hay que poner en valor la clase política porque en la calle descalificar es lo fácil y eso no es bueno. Feijóo es una persona seria en lo que yo le conozco", ha añadido.