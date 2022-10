Jon Uriarte, presidente del Athletic, asegura que no están "apoyando" a Real Madrid y Barcelona en la Superliga

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"El Athletic Club no está apoyando al Real Madrid o al FC Barcelona, está defendiendo sus intereses y los de sus socios. El debate no es acerca de Superliga sí o Superliga no, es acerca del acuerdo al que se llegó con CVC y acerca de la gestión centralizada de los activos comerciales", señaló Uriarte en declaraciones facilitadas por el club.

El dirigente recalcó que "la postura" del conjunto vizcaíno sobre la Superliga, "con la información limitada de que dispone y en el formato en el que se presentó, es contraria a su desarrollo", pero que su apoyo al Real Madrid y el FC Barcelona es contra 'La Liga Impulso' y "acerca de la gestión de las actividades de carácter económico de LaLiga.

Uriarte cree que "durante estos años, el crecimiento de LaLiga ha sido vertiginoso" y que "tanto los ingresos por derechos audiovisuales como los activos comerciales no han hecho más que crecer". "Nosotros hemos estado siempre a favor de este crecimiento, los hemos apoyado y hemos sido un protagonista clave", puntualizó.

"Estamos a favor de que algunos activos comerciales se puedan vender de forma conjunta. Por supuesto que pensamos que el nombre de LaLiga, el balón o los cromos de cada temporada se comercialicen así. Y esto se ha llevado a cabo con la legislación vigente y se puede seguir llevando a cabo sin problema", añadió el presidente del Athletic Club.

En este sentido, sobre la enmienda de la nueva Ley del Deporte y que perjudicaría al acuerdo con CVC, puntualizó que pretende "convalidar a posteriori el acuerdo alcanzado entre LaLiga y el Fondo de Inversión CVC que actualmente está impugnado judicialmente por Real Madrid, FC Barcelona y Athletic Club".