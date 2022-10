La investigación del Defensor del Pueblo sobre abusos en la Iglesia recibe unos 250 testimonios de víctimas

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La comisión del Defensor del Pueblo para investigar los abusos en la Iglesia católica española ha recibido unos 250 testimonios de víctimas de abusos sexuales, desde la puesta en marcha de la Unidad de Atención a las Víctimas (UAV), hace casi cuatro meses.

"A nosotros se nos ha encargado un informe, no un juicio, así que no vamos a hacerlo a ninguna institución. Ese informe lo hacemos desde una base que es el testimonio de las víctimas y hay testimonios, a veces hay en un testimonio varias víctimas, unos 250 testimonios es lo que llevamos por ahora", ha indicado Gabilondo este martes en el Foro Justicia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

Además, preguntado por un presunto caso de abusos a tres exalumnos del seminario Santa María del Mar de los maristas, por parte de un profesor que luego fue delegado de Gobierno en Murcia, publicado este martes por El País, Gabilondo ha pedido "evitar la utilización política de las víctimas".

"El hecho que se nos cuenta, lo que sí hemos de evitar es la utilización política de las víctimas, no digo que no esté bien que se diga que si tiene un cargo de máxima responsabilidad tiene que ser ejemplar en el comportamiento, yo no hago calificación o descalificación de quien hable de esto pero trabajamos mucho para que no se politice", ha precisado.

Según ha señalado Gabilondo, "las víctimas están en todos los lugares" y ha puntualizado que no descarta que la investigación de los abusos en la Iglesia se extienda en un futuro a otros ámbitos.

"Ahora mismo estamos viendo los que tienen que ver con la Iglesia y la responsabilidad de los poderes públicos pero eso no descarta que no puedan hacerse propuestas para seguir las investigaciones en otros ámbitos y contextos", ha ahondado.

Por el momento, según ha explicado, en la comisión para la investigación de abusos en la Iglesia católica española están trabajando con "serenidad, sin ruido ni alharacas" pero "intensamente" y con "ecuanimidad, alejados de toda posición prejuiciosa que quiera enmascarar o liberar resentimientos".