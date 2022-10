AMLO rechaza que un militar pueda ser presidente de México

Después de las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien aseguró que un militar puede acceder al poder a través de elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó esta posibilidad, pues los miembros de las Fuerzas Armadas del país están encargadas de otras tareas.

“No, los militares están dedicados a sus tareas, a sus misiones, nosotros tenemos un Ejército muy leal a las instituciones y un Ejército obediente a los gobiernos legal y legítimamente constituidos”, explicó en la conferencia de prensa matutina de este martes.

En medio de la aprobación de los Congresos locales sobre las tareas de seguridad delegadas al Ejército tras la aprobación de la reforma en el poder Legislativo, las opiniones por parte de políticos de oposición y líderes de opinión no se han hecho esperar

Por tal razón, López Obrador expresó que las Fuerzas Armadas emanan del pueblo, las cuales surgen como una respuesta al golpe de Estado de Victoriano Huerta contra el gobierno de Francisco I. Madero.

“No tenemos un ejercito golpista, al contrario, el Ejército actual surge para oponerse al golpe de Estado que llevó a cabo Huerta con un grupo de insensatos”.

Además, diferenció a los militares del país con los de otras naciones y que no pretenden ocupar puestos políticos o establecer relación con el poder político o económico.

“Nuestro Ejército no tiene esas aspiraciones de poder, nuestro Ejército no pertenece a la oligarquía, no se deja dominar por los grupos de poder económico y poder político. Este es un Ejército surgido del pueblo”.

