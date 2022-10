Analiza CDMX visas a nómadas digitales y pago de impuestos

Ante el incremento en la llegada de nómadas digitales a la Ciudad de México (CDMX) autoridades de esta entidad ya analizan una revisión de los acuerdos entre países sobre el pago de impuestos, que incluiría en un futuro una visa para este sector.

El Gobierno de la Ciudad de México, la UNESCO y Airbnb presentaron este martes un convenio que busca posicionar y promover a la CDMX como el hub de los nómadas digitales y capital del turismo creativo y cultural.

Si bien, los nómadas digitales o trabajadores remotos son parte del turismo que busca la capital del país para impulsar al sector y coadyuvar en una mayor derrama económica, algunos especialistas consideran que deben contemplarse impuestos para estas personas puesto que utilizan la infraestructura de esta entidad para desenvolverse en sus labores, que finalmente prestan a otro país.

Al término de la presentación del convenio que tuvo lugar en el Museo Numismático Nacional, en la alcaldía Cuauhtémoc, Publimetro cuestionó a la coordinadora General de Asesores y Asuntos Internacionales de CDMX, Diana Alarcón González, sobre la opinión de los expertos respecto a la fuga de impuestos por nómadas digitales.

Visas para nómadas digitales

Alarcón Gonzáles señaló que los nómadas digitales son una tendencia que viene creciendo después de la pandemia y que debe someterse a un análisis de los acuerdos entre países para el pago de impuestos.

Consideró que por lo pronto su llegada se considera algo benéfico para la capital del país por la derrama económica que representan, sin embargo, reconoció que hace falta la discusión en marco de la labor que realizan de forma remota en esta entidad.

“Apenas se está generando, se está asentando, digamos, como una tendencia después de la pandemia y con toda seguridad vamos o ya estamos incluso generando toda una discusión alrededor de las distintas implicaciones, incluidas las visas y los impuestos” — - dijo a este diario.

Con ello, la capital del país pretende seguir el paso que recién se dio en España, en donde el gobierno prepara un nuevo trato para los extranjeros que lleguen a aquel país a teletrabar. En este caso, la visa les permitirá a los trabajadores quedarse hasta cinco años siempre y cuando obtengan más del 80% de sus ingresos de empresas extranjeras, y disfrutarán de una reducción del 24% al 15% en su tipo impositivo durante los cuatro primeros años.

Impulso al turismo

La iniciativa firmada por el GCDMX, la UNESCO y Airbnb pretende atender al nuevo turismo postpandemia que trabajan a distancia y buscan cualquier espacio para instalar su oficina; con este impulso se prevé que siga la reactivación económica de la capital sobre todo para los negocios locales, así como la revalorización de la cultura y creatividad mexicanas.

El representante de la UNESCO en México, Frédéric Vacheron, adelantó que ya se tienen las primeras 19 actividades turísticas que promoverá la plataforma de hospedaje y las capacitaciones a anfitriones comenzarán en noviembre próximo.

Datos de Airbnb apuntan que las estancias de más de 28 días en la capital mexicana crecieron un 30 % entre 2019 y 2022. En tanto 34% de los mexicanos que ofrecen sus espacios para renta utilizan los ingresos para saldar deudas o gastos ordinarios, mientras que la mitad dice que el ingreso le ayuda a conservar su casa.

Tres preguntas a...

Miguel Ángel Martínez, de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM

¿Cuáles son las obligaciones fiscales de los nómadas digitales?

Aunque no se contempla en la Ley tal cual el término sí se regula esto con la Ley Del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), además de que el artículo sexto del Código Fiscal de la Federación es una referencia para que les aplique las disposiciones del ISR e IVA, sin embargo, es difícil seguir esta ruta porque la mayoría entran con visa de turistas, ahí se pierde todo lo anterior y es donde hay la fuga de contribuciones que debe hacer cualquier trabajador.

¿Es común esta práctica de utilizar una visa de turista y quedarse a trabajar?

Lamentablemente sí, es una forma que se utiliza para evadir impuestos y pues se les cree por lo que se le llama la buena voluntad, pero finalmente es un engaño, de alguna forma México lo tiene previsto en su legislación, pero si no hay un control ni buena voluntad entonces no hay ruta de esa fuga de impuestos. No olvidemos que el principio esencial es que todo se presume de buena fe, pero pues si tienen alguna pregunta de buena fe como turistas, pero realmente traen ya un negocio planeado aprovechando esta situación, pues entonces ahí tenemos un problema de carácter moral

¿Cuáles son las principales afectaciones económicas para el país?

En primera instancia está eso de la fuga de impuestos no hay ninguna contribución fiscal por parte de ellos al país. Por otra parte genera más alarma que tal vez en primera instancia traen dinero y lo gastan aquí, de ahí la derrama económica, pero después por lo generar suelen lanzar esos mismos negocios en este país, entonces ya tienen una fuente de riqueza aquí sin aportar nada. Si sacamos una balanza pues perdemos más de lo que ganamos con los nómadas digitales, aunque cambiaría si hay toda una regulación.

