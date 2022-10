Consejero de Ricardo Monreal lanza ‘Miércoles del León’ para “engullir” ‘Martes del Jaguar’

Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero político del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, anunció la transmisión del “Miércoles del León”, programa con el que pretende “engullir” al llamado “Martes del Jaguar” de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Díaz Durán, hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter, donde aseguró que la mandataria estatal insiste en “violar la ley” para atacar a Monreal Ávila, esto luego de que Sansores confirmó que el senador morenista sería el blanco de la emisión 44 de su programa, a través del cual la gobernadora ventila escándalos, filtra conversaciones y hace señalamientos de corrupción en contra de adversarios políticos.

.@LaydaSansores insiste en violar la #Constitución y la #ley para atacar @RicardoMonrealA, tal como lo hacen los #RegímenesAutoritarios.



Pues entonces, invito a los ciudadanos a que realicemos el #MiércolesDelLeón para engullirnos al jaguar del martes.#LaLeyEsLaLey https://t.co/adyF17gWS0 — Alejandro Rojas Díaz Durán (@rojasdiazduran) October 24, 2022

Acto seguido, el consejero del senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) publicó una imagen acompañada de la expresión “Tenga pa’ que aprenda”, en la que se adelanta que la transmisión del “Miércoles del León” se realizará este 26 de octubre a las 20:00 horas a través de las redes sociales del también senador suplente.

Tenga pa' que aprenda. pic.twitter.com/dSWc2yha2Z — Alejandro Rojas Díaz Durán (@rojasdiazduran) October 25, 2022

Layda Sansores vs. Ricardo Monreal

Cabe señalar que el anuncio de la emisión que busca contrarrestar el programa de Sansores, se da en medio de una disputa al interior de Morena, particularmente entre la gobernadora de Campeche y Monreal, quien califica a las intenciones de Sansores para exhibirlo en el “Martes del Jaguar”, como el inicio de una “guerra fratricida” al interior del partido guinda, misma que, de acuerdo al senador, está encausada en su contra por sus aspiraciones rumbo a la sucesión presidencial de 2024.

Este 24 de octubre, Monreal ofreció una conferencia de prensa en la que sugirió que la gobernadora podría estar realizando espionaje; no obstante, aseguró que no se dejaría amedrentar por Sansores, prefiere apostar “a la concordia, no a la confrontación”.