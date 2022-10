Pondrán freno a terrazas del Zócalo; Profeco alista revisiones por abusos

Ante las denuncias que se han registrado en redes sociales de los precios altos en terrazas del Centro Histórico de la Ciudad de México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizará revisiones para que no haya abusos en los costos y si es necesario habrá suspensión de actividades.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, explicó que el titular de la Autoridad del Centro Histórico, Manuel Olopeza, ya se encuentra en coordinación con el procurador de Profeco, Ricardo Sheffield, para que se hagan las revisiones a los establecimientos que han sido denunciados.

“Manuel Oropeza de la Autoridad del Centro Histórico ya me había comentado esto, le pedí que se pusiera en contacto y hablamos con Ricardo Sheffield para que se pudiera con Profeco revisar que no haya abusos en los precios, entonces estamos trabajando con Profeco para que se hagan las revisiones y que no haya ningún abuso”, mencionó.

”No nos gusta llegar a clausurar”, comentó Sheinbaum.

En ese sentido, Sheinbaum hizo un llamado para que los restaurantes y comercios den precios justos ya que será la única manera para que llegue mucho más turismo.

“Ya lo estamos trabajando, está trabajando Manuel y más que operativos que sea muy visible que se va estar revisando, primero se da la orientación, a nosotros no nos gusta llegar a clausurar porque ha sufrido mucho el sector por la pandemia, no se trata de llegar a clausurar es más bien se hace un aparecimiento... si hay una continuidad en eso ya vendrá una suspensión de actividades”.

Cabe mencionar que en días recientes una usuaria en Twitter denunció que pagó una cuenta de más de cuatro mil pesos en una terraza ubicada en el Zócalo capitalino, entre una orden de tacos en casi 500 pesos, un guacamole en 480, así como el uso de terraza, propina y bebidas.