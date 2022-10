Ejército debe hacerse responsable por la filtración de documentos, demandan ciudadanos

El Ejército debe asumir la responsabilidad por la filtración de documentos, dado que es la dependencia encargada de prevenir la vulneración de la seguridad digital, según la encuesta “Guacamaya Leaks y militarización” realizada por Enkoll.

Los resultados de la encuesta difundidos este lunes revelan que 75% de los encuestados considera que esto es responsabilidad de los militares, 19% dice que no deben asumir esa responsabilidad, mientras que 6% no sabe o no respondió la pregunta.

Esto en medio del debate por la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad, así como la filtración de la información que efectuó el grupo denominado Guacamaya, por lo que la encuestadora Enkoll realizó el estudio para conocer la opinión ciudadana al respecto.

Luego de darse a conocer el hackeo, la casa encuestadora consultó a los ciudadanos si conocían el tema o lo habían escuchado, para ello realizó la siguiente pregunta:

“Recientemente, un grupo de ‘hackers’ y activistas llamado Guacamaya vulneró la seguridad digital del Ejército Mexicano y filtró a medios y periodistas, correos electrónicos y documentos militares. ¿Antes de que se lo mencionara, usted estaba enterado de esto, o no?”, se les preguntó.

En respuesta, 71% de los encuestados afirmó no estar enterado del tema y 29% aceptó conocer la información al respecto.

El hackeo fue un tema que abordó de inmediato el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina y, aunque aceptó que ocurrió, minimizó su impacto, por lo que Enkoll incluyó el tema en su encuesta.

En la pregunta: “¿Cómo evalúa la manera en que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tratado el tema de la vulneración de la seguridad digital del Ejército Mexicano y la filtración de los documentos militares?”, las posturas resultaron divididas.

Dieron opinión favorable 41% de los encuestados, de los cuales 5% dijo que muy bien y 36% solo contestó bien; 34% expresó rechazo, esto con 23% que contestaron mal y 11% eligieron la respuesta muy mal; y el restante 25% no supo o no contestó.

Caso Ayotzinapa

En otro tema polémico para las Fuerzas Armadas, la encuestadora consultó la opinión sobre la participación del Ejército en el caso Ayotzinapa, donde destaca que 53% de los encuestados dice que sí son responsables por los hechos contra los 43 estudiantes normalistas, 33% opina que no son responsables y 14% no sabe o no respondió la pregunta.

Sobre la influencia de los militares en la política del país, 37% dicen que tienen mucha influencia y 28% que tienen algo de influencia, lo que suma 65% de encuestados que perciben esta fortaleza por parte de las Fuerzas Armadas; en contraste, 23% dice que tienen poca influencia y 8% nada de influencia, lo que suma 31%, es decir, menos de la mitad de quienes sí perciben su poderío.

El restante 4% no sabe o no contestó la pregunta.

Respecto a la corrupción asociada a las Fuerzas Armadas, dada la intensa participación que han tenido en diversos proyectos, principalmente las grandes obras de infraestructura del gobierno, se le preguntó a la gente si está de acuerdo en que tengan esta labor.

Bajo el planteamiento: “El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la intervención de las Fuerzas Armadas en la construcción de obras públicas garantiza que no haya corrupción, ¿qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con esta afirmación?”, la gente respondió mayoritariamente estar de acuerdo.

Contestaron de manera positiva 59%, de los cuales 12% está muy de acuerdo y 47% de acuerdo; 38% opinó lo contrario, de los cuales 28% se expresó en desacuerdo y 10% muy en desacuerdo, mientras que 3% no sabe o no contestó.

Respaldo

Sobre la confianza en las instituciones de seguridad, la Marina se colocó como la mejor evaluada, seguida del Ejército, luego Guardia Nacional y la que menos respaldo tiene es la Policía Estatal.

Se le preguntó a los encuestados “¿Qué tanto confía en cada una de las siguientes instituciones para que realicen tareas de seguridad pública?” y esto se desglosó.

En el caso de la Marina, 54% dijo que mucho, 16% algo, 18% poco, 10% nada y 2% no supo.

Si bien el Ejército cuenta con el respaldo ciudadano, este fue menor, esto porque 48% dijo que confía mucho, 19% algo, 21% poco, 11% nada y solo 1% no sabe o no contestó.

Para el caso de la Guardia Nacional el apoyo es aún menor, 38% confía mucho, 20% algo, mientras que 26% dice que poco, 15% nada y 1% no supo.

Por último, la policía estatal es la que menos aceptación tiene, con apenas 13% para mucho, 20% algo, 33% poco, lo mismo que para la respuesta nada, y 1% no supo.

Información sociodemográfica

De los encuestados, 48% fueron hombres y 52% mujeres,

En cuanto a la edad, los datos fueron los siguientes:

18 a 24 años, 17%

25 a 34 años, 23%

35 a 44 años, 20%

45 a 54 años, 17%

55 a 64 años, 11%

65 y más años, 12%

Nivel socioeconómico

A/B, 10%

C+, 23%

C, 26%

C-, 20%

D+, 14%

D/E, 7%

Metodología

Del 14 al 17 de octubre de 2022 se realizaron mil 14 entrevistas efectivas a hombres y mujeres de 18 años y más, con credencial de elector vigente.

Entrevistas cara a cara en viviendas, levantadas con dispositivos electrónicos aplicando un instrumento de recolección (cuestionario) adecuado para los propósitos del estudio.

Selección de la muestra. La muestra tiene representatividad para la República Mexicana. Se realizó una muestra probabilística y polietápica: Para una mejor representación de la población se manejan cuotas por las variables de género cruzada por rango de edad.

Precisión y confianza. Los resultados tienen un margen de error alrededor del +/- 3.10% con un nivel de confianza del 95%.

