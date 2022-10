Fútbol/Liga Manuel Pellegrini: "En ningún caso vamos a entrar confiados ni a bajar una marcha en nuestro juego"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Espero que no haya exceso de confianza, el grupo sale a ganar todos los partidos, a hacer nuestro fútbol. En ningún caso vamos a entrar confiados ni a bajar una marcha en nuestro juego. Esa no será la mentalidad de ninguno de los que jugará mañana", aseguró el técnico en la rueda de prensa previa al duelo europeo de este jueves (18.45 horas).

Los béticos, con 10 puntos en lo más alto del Grupo C, necesitan solo un empate ante el conjunto búlgaro para certificar esa primera plaza. Sin embargo, el equipo andaluz no piensa en salir a empatar, porque así "seguro" perderán el encuentro. "Cuando comienza el partido es difícil hacer un buen encuentro si pensamos en empatar. Como siempre, iremos a ganar, pero si no se puede ganar, pues intentaremos no perder", reflexionó, recordando sus palabras tras la derrota frente al Atlético el domingo, con las "no" criticó a los rojiblancos, un equipo "muy ganador".

"Nuestro objetivo era clasificarnos, eso ya está conseguido, ser primeros nos ahorraría dos partidos ante rivales importantes de la Champions, que son más poderosos. Por muchas cosas, sería importante terminar primeros", agregó.

No obstante, todavía no piensa en un posible favoritismo para levantar el trofeo, ya que no sueña "con cosas que pueden pasar a futuro", sino que prefiere ser "realista con cosas que pasan en el presente". "Nuestro presente es el Ludogorets. Demostrando que a través de las actuaciones y rendimientos tenemos capacidad de seguir avanzando. Siempre hemos sido ambiciosos, pero no nos tiene que hacer perder una realidad clara que se diferencia con otros equipos", comentó.

Enfrente estará un rival "difícil" que "está disputando clasificarse para la siguiente ronda y el primer lugar", que ya completó un "partido muy parejo" en el Villamarín. Para el duelo europeo, Pellegrini no podrá contar con William Carvalho, ausente por "un tema personal"; Luiz Felipe, que sigue recuperándose; y Andrés Guardado, sancionado.

Quien si estará ante los búlgaros es Nabil Fekir, que ya participó en la segunda mitad del encuentro contra el Atlético, incluso marcando. "A Nabil le vino bien jugar esos minutos, veremos mañana, no está todavía para jugar los noventa, pero aumentará el número de minutos respecto al anterior partido", avanzó.

"Cuando se juega fuera los jueves, volvemos muy tarde. Además, el aeropuerto está lejos del estadio, tenemos una semana de bastante desgaste, con muchos viajes. Es una competición que pasa factura en Liga, es muy importante seguir en la Europa League sin dejar de lado la Liga, uno puede quedar eliminado y después se encuentra que está en Liga en lugares secundarios", apuntó sobre la vorágine de partidos antes del Mundial.

Un calendario muy exigente, con partidos cada tres días, que aumenta la posibilidad de lesiones en la plantilla, algo que Pellegrini no quiere poner de "excusa", sobre todo con un equipo amplio de 25 futbolistas. "El compromiso de la plantilla con el club es total", añadió.

Por ello, y teniendo en cuenta la celebración del Mundial, el equipo verdiblanco buscará "sacar la mayor cantidad de puntos" antes del gran torneo. "Lo importante es mantenerse en un rango y pelear por puestos europeos. Pero hay que pensar en cada uno de los partidos. Tras el Mundial, las plantillas deberán responder, porque habrá muchos lesionados.

Finalmente, valoró la salida inesperada de Unai Emery del Villarreal, recalcando que la posición del técnico vasco "no es criticable". "Muchas más veces, el club sin pensar echa al técnico. Si hay una cláusula de salida, por algo la pusieron, no están rompiendo el contrato. Es más fácil el compromiso de un técnico con el club que lo contrario, su contrato lo permitía, un contrato que firmó el Villarreal. A mí me gusta cumplir los contratos, pero si se hace uso de la cláusula de salida también están cumpliendo el contrato. Yo también tengo cláusula de salida", afirmó.