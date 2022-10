Los colectivos del puente de Alfonso XIII piden una reunión con Muñoz para abordar soluciones "reales"

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

En un escrito recogido por Europa Press, los citados colectivos han señalado las declaraciones del alcalde después de que la asociación de defensa del patrimonio histórico Hispania Nostra incluyese al citado y emblemático puente en su "lista roja" de patrimonio en peligro.

Mientras dicha asociación ha adoptado tal medida por el "deterioro" del puente y los "actos vandálicos que le han hecho perder parte de las barandillas y otros elementos ornamentales", Muñoz indicaba que "compete" a la Autoridad portuaria, como propietaria del antiguo puente, la "propuesta" de reubicación del mismo, apostando por solucionar cuanto antes el destino de esta infraestructura tras tantos años de debate sobre la misma.

En ese sentido, los colectivos rememoran que Muñoz, como edil de Hábitat Urbano, "creó" en 2017 "la comisión para la recuperación del puente", si bien desde entonces "no parece haberse hecho absolutamente nada". "Las meras declaraciones no bastan, si no se ven acompañadas de actuaciones concretas, reales y firmes", aseveran.

En cualquier caso, reiteran su solicitud de entrevista con el alcalde, avisando de que la petición lleva "dos años" sobre la mesa y se remonta así al periodo en el que gobernaba la ciudad Juan Espadas; al objeto de abordar el futuro del puente mediante "actuaciones reales y concretas y no con meras declaraciones".

LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

En el asunto pesa la declaración institucional formalizada en 2020 por el pleno del Ayuntamiento hispalense, que respalda la idea de "acordar con la Autoridad Portuaria y las administraciones competentes y mediante la colaboración, si fuera posible, con el sector privado, su recuperación y reconstrucción sobre el río Guadalquivir, como pasarela para uso peatonal y de transporte personal alternativo en un lugar emblemático de la ciudad, de acuerdo con el dictamen de los técnicos sobre la ubicación y los costes y con el consenso de las asociaciones y entidades ciudadanas" que desde hace años reclaman el rescate de esta infraestructura.

Además, la declaración institucional implica promover el reconocimiento de este antiguo puente metálico como bien de interés cultural (BIC) y su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, así como que cuente con un nivel de protección global a través del propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

Todo ello, para rescatar el "elemento arquitectónico singular" que supone el antiguo puente metálico de Alfonso XIII, cerrado al tráfico rodado y humano en 1992 al ser sustituido por el actual puente de las Delicias y posteriormente desmantelado; y como "testimonio" además "del gran evento histórico" que constituyó para Sevilla la exposición iberoamericana de 1929.

EL PROYECTO DE ALTADIS

Al respecto, los colectivos que reclaman la recuperación del antiguo puente basculante de Alfonso XIII han criticado duramente, de nuevo, que esta simbólica obra de ingeniería no haya sido contemplada para la nueva pasarela peatonal prevista entre la zona de la antigua planta tabaquera de Altadis del barrio de Los Remedios y el entorno de la confluencia de las avenida de Roma y de Las Delicias, en el marco del proyecto promovido para reconvertir el antiguo recinto fabril.

Empero, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha defendido recientemente que reutilizar el antiguo puente de Alfonso XIII para este proyecto "no era la solución" adecuada, asegurando que hay "alternativas" para su reubicación.