Llega a Barcelona Oliver, niño que padece cáncer terminal y no podía salir de Cancún para ser operado

La esperanza se renovó y Oliver, un menor que padece cáncer cerebral, llegó a Barcelona para ser intervenido quirúrgicamente y retirarle hasta el 80% del tumor cancerígeno tras sufrir de diferentes aplazamientos de su traslado aéreo desde Cancún, Quintana Roo, y la preocupación por el cumplimiento de sus últimos días de vida.

El nosocomio Sant Joán de Deú fue el único que se ofreció a salvarle la vida tras la revisión de al menos 15 neurocirujanos y las dificultades económicas de su familia fueron vencidas gracias a un empresario español que se ofreció a cubrir los gastos, que hasta el momento se ubican en alrededor de 200 mil euros.

Al llegar al aeropuerto, salió directamente en una ambulancia rumbo al hospital, en el que será operado tras casi 10 días de espera desde el pronóstico de los médicos, en el que solo le dieron 15 días de vida si no se sometía al procedimiento médico.

El menor fue sometido a pruebas médicas para evaluarlo y, posteriormente, someterlo a la operación que le salvará la vida.

La familia de Oliver enfrentó dificultades para concretar el traslado pese a la donación, pues el avión medicalizado tuvo hasta tres aplazamientos del viaje, que en una de sus últimas programaciones debía salir este lunes.

“Tú dime a quién tengo que hacerle el pago. No te preocupes por el dinero, a mí me va bien y no hay nada mejor en lo que yo pueda gastarlo”, aseguró el empresario.

El padecimiento de Oliver comenzó con molestias menores, como cansancio, falta de apetito y letargo, por lo que sus padres lo llevaron al médico apenas el pasado 13 de octubre. Paulatinamente, su estado de salud empeoró y se le dificultó comer o hablar.

Sin embargo, ahora el menor Oliver está de mejor ánimo, según informaron sus familiares, mientras espera la operación con la que pueda continuar su vida.

