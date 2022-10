Patinaje sobre hielo al limite: ¡el hielo se rompía bajo sus pies!

MADRID, 26 Oct. (EDIZIONES)

Patinar sobre hielo fino estuvo a punto de salirle mal a este joven.

Martin Agerstig, de 31 años y antiguo snowboarder profesional, decidió poner a prueba los límites del hielo fresco que cubre el lago Bevel, en Suecia, patinando sobre la lámina casi perfectamente limpia.

Sin embargo, de repente empezó a resquebrajarse bajo él mientras patinaba a gran velocidad. Martin dijo: "Sólo he patinado sobre hielo unas diez veces en mi vida, pero soy un ex gimnasta y ex snowboarder profesional, así que soy un adicto a la adrenalina.