Patxi López dice que no hay una selección española de pelota y defiende que la vasca compita internacionalmente

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

En estos términos se ha expresado el dirigente socialista vasco en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, después de que el PNV haya logrado aprobar una enmienda a la Ley de Deporte que permite, por primera vez, la participación directa de federaciones deportivas autonómicas en competiciones internacionales.

"Es verdad que la selección vasca de pelota vasca tiene su lógica, no me parece ningún anatema que rompamos absolutamente nada", ha argüido López, a la par que ha asegurado que "no hay selección española de pelota".

A renglón seguido, ha recalcado que "está todo bastante más acotado de lo que parece" y que, además, cualquier selección autonómica tendrá que tener el visto bueno del Consejo Superior de Deportes o de la "federación de turno".

En esta clave, ha pedido no buscar la confrontación "para todo" porque son cosas "razonables". "La federación española tendrá que dar sus visto buenos. No se hará como confrontación, sino como colaboración", ha enfatizado.

Por último ha apuntado que siempre ha existido una selección vasca de pelota y que esta enmienda no le parece "nada grave ni preocupante". "Cuando se compita se competirá", ha zanjado.