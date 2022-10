Pepe Couttolenc: ‘¿Cuáles son los resultados en Edomex? La tarjeta rosa solo es dar dinero’

A casi siete meses de las elecciones en el Estado de México, las luchas políticas —internas y externas— se potencian para obtener la gubernatura de uno de los principales bastiones del país.

Entramos en la recta final para el Estado de México, un periodo electoral decisivo, ¿cómo lo ves?

— Estamos muy emocionados porque yo tomaré el Partido Verde, un partido que durante 15 años había ido en alianza y un partido que gracias a ellos perdió toda la credibilidad, la gente ya no confiaba en el Verde y perdió el registro; desde que lo tomé en el 2018, sacamos la votación más alta en la historia del partido y en el 2021, vencimos nuestro propio récord.

Hoy en día estamos apuntalando en ocho, nueve, 10 puntos en el Estado de México, eso ya está muy cercano al PAN

Hoy, tenemos cerca de medio millón de ecologistas en el Estado de México que todos los días están trabajando a favor de la ciudadanía y lo que nosotros definimos, en lugar de como lo han definido todos los partidos que están buscando pedazos o cónclaves por medio de todas las dirigencias nacionales, un puño de personas…

Para mí, el camino a seguir, que creo que fue un éxito, fue abrir el proceso de una consulta a la base. ¿Cómo quieren ir los ecologistas en el 2023? ¿Quieren ir en alianza? ¿Con quién quieren ir en alianza? ¿Quién pretenden que sea su candidato?

Hay dos opciones en el Edomex: por Morena, Delfina Gómez, y en el PRI, con Alejandra del Moral.

— Hoy en día estamos apuntalando en ocho, nueve, 10 puntos en el Estado de México, eso ya está muy cercano al PAN y muy por encima de Movimiento Ciudadano; entonces, si esta ha sido la tendencia en los últimos meses, ¿por qué no seguiría?

A cuatro años, el Estado de México pareciera ser esclavo del gobierno federal.

— Cinco años por parte de esta administración de Alfredo del Mazo. Al final del día, no sé si esclavo o no esclavo. Yo te diría que lo que debiéramos empezar a ver es que debe haber más resultados, no nada más la Tarjeta Rosa, ¿no? ¿Cuáles son las grandes banderas que ha tenido este gobierno? Los grandes resultados, no nada más la Tarjeta Rosa. La Tarjeta Rosa es dar dinero.

¿Qué hay que cambiar en el Estado de México que esté mal?

— Todo, absolutamente todo. La verdad es que estamos viviendo una realidad muy compleja en el tema de salud. En el tema de inseguridad, no hay movilidad. El Estado de México es un país.

La realidad que vives en el sur pegado a Michoacán, Guerrero, es muy distinta a la que ves en el norte pegado con Querétaro, Hidalgo; a la que vives en los volcanes, Morelos. O la que vives en lo conurbado con la Ciudad de México en Neza, Ecatepec.

¿Propone cadena perpetua que a los abusadores de menores?

— Nosotros hemos estado presentando aproximadamente cada tres semanas una solución a problemas de importancia. Actualmente, solo el 1% de los casos de abuso genera sentencia. Tan solo el 10% es denunciado; imagínate la descomposición social que lleva consigo en toda la sociedad mexiquense.

Es el estado con mayores índices de feminicidios, pero todo va para la Tarjeta Rosa.

— Hay soluciones, no podemos poner excusas de que no hay lana. La bronca es que no hay voluntad y no se escucha a la población. Se dan cerca de 300 mil tarjetas rosas mensuales, cerca de un millón de despensas y esto genera incentivos perversos y tienen secuestrada a la población. Deberíamos apostarle a los jóvenes para generar un círculo virtuoso que necesita el estado.