Ramzan Kadirov pide a los chechenos que se sumen a la gran "yihad" contra Ucrania

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"No entiendo a los que aman la patria sólo de palabra (...) No entiendo a los que no ven lo obvio: que quieren romper en pedazos nuestra patria, humillar, pisotear y, al final, profanar nuestra fe y nuestra cultura para que no tengamos ninguna identidad", ha manifestado.

Kadirov ha utilizado su perfil de Telegram para alertar de que desde Occidente el "satanismo" actúa libremente contra Rusia. Una suerte de "democracia satánica", ha dicho, que protege los derechos de los ateos, pero ofende a los creyentes.

Considerado uno de los hombres fuertes del presidente ruso, Vladimir Putin, Kadirov ha aseverado que esta "democracia satánica" también está representada en Occidente con los derechos adquiridos por la comunidad LGTBI.

"En Europa se lo tragaron. Lo consideran moderno, civilizado. Cuanto más liberado esté el tema 'por debajo del cinturón', mejor para ellos. Veo degradación y satanismo en esto y prefiero combatirlo de raíz allí que dejar que esta abominación envuelva a nuestra patria", ha desvariado.

Por todo ello, el líder checheno ha asegurado que el Estado y el presidente les necesita, por lo que ha hecho un llamamiento a los caucásicos para que se sumen a la yihad y ha advertido de que "un musulmán que se precie no buscará excusas"

"¡Esto es la yidad! Nuestros comandantes chechenos decidieron no defenderse, sino solo atacar. Destruye a estos shaitanes (nombre árabe que se da al diablo), dondequiera que estén y sin importar qué tan bien se escondan (...) ¡Ama a tu país! El amor no es sólo palabras", ha expresado.

Estas declaraciones se dan poco después de que Kadirov cuestionara la que para él ha sido una tibia respuesta de Rusia a la contraofensiva del Ejército de Ucrania en las regiones anexionadas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.