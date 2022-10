Ricardo Monreal y Alejandro Moreno acordaron intercambiar favores políticos, revela Sansores

Layda Sansores, gobernadora de Camepche, reveló una conversación de WhatsApp del senador de Morena, Ricardo Monreal, con Alejando Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien este último le habría prometido a Monreal que los legisladores del tricolor votarían a favor de la reforma eléctrica, pero esto no ocurrió.

Además de garantizarle que en las elecciones para renovar la gubernatura de Zacatecas en 2021, el PRI tendría un candidato único para permitir que su hermano, David Monreal, tuviera un camino más fácil para ganar la elección, lo que al final no ocurrió porque Claudia Anaya Mota fue la candidata de la alianza Va por Zacatecas.

“Yo no lo espié, no soy espía, el material nos llegó y me siento en obligación de revelarlo porque los ciudadanos tienen derecho a la información. Todos se han rendido a sus pies (de Alejandro Moreno), cómo los engaña, qué les vende, es lo que me indigna por ayudarle al cuate”, afirmó Sansores.

#ÚLTIMAHORA | Layda Sansores, presentó en el #MartesDelJaguar una presunta conversación entre Ricardo Monreal y Alejandro Moreno, en el que tocan el tema de un amparo promovido por el dirigente del #PRI pic.twitter.com/wgIWPQdkQU — Azucena Uresti (@azucenau) October 26, 2022

Sansores versus Monreal

El 23 de octubre la gobernadora de Campeche arremetió contra Ricardo Monreal al anunciarlo como el blanco principal de su programa “Martes del Jaguar”, desde donde la mandataria hace señalamientos de corrupción y filtra conversaciones de políticos como el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas; no obstante, la la mandataria se desistió horas más tarde “para no generar malas interpretaciones”.

Ante esto, Monreal declaró que se trataba del “inicio de una guerra sucia” por las campañas anticipadas para la sucesión presidencial. “El hecho de que lo anuncie la gobernadora ya es un inicio de una guerra sucia que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retorno”, sostuvo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

La respuesta de Sansores no se hizo esperar, y a través de su cuenta de Twitter la gobernadora confirmó que siempre sí, hablaría del senador en su programa. “A pesar de bajar la publicación donde Ricardo Monreal aparecía, con todo lo que eso implicaba, él, lejos de ser prudente, me acusa de guerra sucia y de fracturar nuestro movimiento. Por eso… siempre sí”, escribió en la red social.

El 24 de octubre el senador morenista ofreció una rueda de prensa en la que afirmó que la mandataria podría estar cometiendo espionaje. “En el artículo 16 establece que todas las comunicaciones privadas son inviolables. El delito que se podría estar cometiendo es la intervención de comunicaciones, y el presidente ha hecho una expresión, y yo coincido con él; pero apuesto a la concordia, no a la confrontación”, aseveró.

Por su parte, Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero político de Monreal Ávila, anunció la noche del 24 de octubre la transmisión del “Miércoles del León”, programa con el que pretende “engullir” al llamado “Martes del Jaguar” de Layda Sansores, pues afirma que la gobernadora viola la ley al arremeter contra el senador morenista.