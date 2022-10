Robert Lewandowski: "Nunca tengo miedo ni me detengo en las rachas sin marcar"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Estoy siempre hambriento. Puedes haber marcado, haber hecho un gran partido y hay que bajar la tensión, pero siempre hay un después y no puedo demorarme demasiado. Si te detienes en 'Soy el mejor' ya no funciona. Cuando era pequeño, marcaba mucho y nunca estaba satisfecho", admite Lewandowski en una entrevista al diario 'L'Equipe' tras la conquista del Trofeo Gerd Müller.

El de Cracovia cree que "a algunas personas les da miedo encontrarse a solas con el portero" y que "no todos son la persona que puede asumir la responsabilidad o que intentará lo imposible". "Instinto, personalidad, naturaleza humana, todo junto hace que el jugador que eres. Yo, nunca tengo miedo. No soy perfecto, pero el miedo te atenaza y lo evito, sólo la idea de tenerlo es un mal comienzo", advierte.

"Solo me atengo a dar lo mejor de mí en todas las áreas y tratar de hacer algo que nunca se haya hecho antes. Tampoco me detengo demasiado en las rachas sin goles, es algo que cuenta para los medios y para la afición, pero trato de ver el resto. A veces tengo que decir que duele, pero eso no es fútbol", añade el internacional.

Por otro lado, ve "primordial" el estar siempre "listo y tener todas las posibilidades en mente". "Lo principal es que cuando todo comienza, estoy perfectamente en el lugar correcto y con el ritmo correcto. No es un superpoder, no creo que puedas nacer con él, puedes tener un talento natural, algo que te haga diferente, sí, pero el instinto nunca se adquiere", apunta.

En este sentido, el jugador del FC Barcelona explica que "no hay una sola cosa que te haga desarrollar el instinto" y que los goleadores son "diferentes" y por ello tienen que "profundizar" en esta faceta. "No sólo hay momentos fáciles y es ahí cuando hay que saber hacer algo único e instintivo. Es tener ojos en la nuca. Diría que mi instinto siempre está alerta", subraya.

El polaco recalca que es clave "pensar mejor y más rápido" que el rival y actualmente, a sus 34 años, sus decisiones "son más maduras y consideradas", mientras que sus movimientos "son casi descontrolados". "Diría que pienso sin pensar y que es mi cerebro el que instintivamente le da tal o cual impulso a mis piernas porque ha acumulado mucha información a lo largo de mi carrera", señala.

"También visualizo cosas anticipadamente, lo que condiciona mi cerebro para que funcione y me permite tener un pequeño paso adelante y mejora mi tiempo de reacción", prosigue el delantero, al que le ha ayudado "mucho" en su carrera el haber practicado otros deportes en su infancia además del fútbol.

"ES MUY DIFÍCIL ESTAR SIEMPRE ARRIBA"

"Mucha gente joven quiere jugar al fútbol y sólo al fútbol. Recuerdo que con mi padre, que era mi entrenador, nunca jugábamos. Estaba llorando y me respondía que tenía que practicar baloncesto, voleibol, gimnasia, judo. Realmente no entendí el interés, pero luego me di cuenta que para mi flexibilidad, mis músculos, era perfecto", celebra.

Lewandowski también habla del aspecto mental. "Honestamente, las emociones negativas pueden detenerte en seco. Tengo que hacer un verdadero trabajo mental para que, pase lo que pase, sea capaz de hacer lo que tengo que hacer. No soy ni una máquina ni un animal sino un ser humano con toda su complejidad, tengo días malos y mis problemas, y tendemos a olvidarlo", confiesa.

"Es muy difícil estar siempre arriba. He estado trabajando en esto durante más de 20 años y no siempre puedes hacer el trabajo perfecto. Y ya sea que uno esté un poco 'tocado' o sin sentirse bien consigo mismo, lo que le pedimos es que rinda. El resto no interesa, pocos pasan la primera página del libro, la que muestra el resultado", manifiesta.

Finalmente, Lewandowski reconoce su felicidad por haber fichado por el FC Barcelona. "Estoy muy feliz de estar en un club increíble y con un equipo increíble. La gente cree en mí y experimento hermosas emociones. Estoy seguro de que estoy en el lugar correcto en el momento correcto", concluye.