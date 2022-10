Ten Hag confirma el regreso de Cristiano Ronaldo a la convocatoria del Manchester United

LONDRES, 26 (PA Media/dpa/EP)

El técnico del Manchester United, Erik ten Hag, ha confirmado este miércoles que Cristiano Ronaldo entrará en la convocatoria del conjunto inglés para el encuentro de este jueves (21.00 horas) de Liga Europa ante el Sheriff Tiraspol.

El portugués, de 37 años, no participó en el empate 1-1 de la Premier League del sábado ante el Chelsea, después de ser apartado del primer equipo como castigo por abandonar antes del pitido final el encuentro del pasado miércoles frente al Tottenham, negándose a entrar como suplente en los instantes finales del duelo.

"Sí, Cristiano estará en el equipo", aseveró contundente Ten Hag en rueda de prensa. "Creo que dijimos todo y respondimos todas las preguntas. Estuvo fuera un partido y ahora regresa", añadió sobre el luso, que participará en un partido de Liga Europa en el que el United necesita puntuar para confirmar su presencia en los cruces y mantener vivas sus opciones de ser primero de grupo.

Ronaldo ya se incorporó este martes a los entrenamientos con sus compañeros, tras ejercitarse de manera individual desde el viernes junto a un preparador físico. El delantero lamentó su actitud ante los 'Spurs' horas después del partido con una carta enredes sociales, en la que achacó lo sucedido a un "calentón". "Siempre he jugado con respeto hacia mis compañeros, rivales y entrenadores. Eso no ha cambiado, no he cambiado, en 20 años de profesional del fútbol", escribió.

Este hecho llevó al club a apartar al portugués atendiendo a las normas de la entidad, una "decisión difícil" para Ten Hag. "Pero creo que tiene que haber consecuencias por un mal comportamiento y es la segunda vez, entonces no puedes dejarlo pasar, porque de lo contrario será miserable para el futuro", argumentó tras la decisión la semana pasada.