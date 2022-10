Aprobada la candidatura de la ciudad de Albacete a los Premios Nacionales de Discapacidad 'Reina Letizia'

ALBACETE, 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Albacete aspira a este reconocimiento por el trabajo que está realizando en materia de accesibilidad, a través del Plan de Accesibilidad Universal, un plan a través del cual el Ayuntamiento ha adquirido el compromiso de hacer de Albacete una ciudad para todas las personas, desde el punto de vista del diseño para todas ellas, a través de la elaboración e implementación de dicho plan, que tiene por lema 'Albacete de las personas'.

Este plan contará con un diagnóstico de todas y cada una de las discapacidades, pensando en las personas usuarias de sillas de ruedas o personas con movilidad reducida; personas ciegas o con deficiencia visual, personas sordas o con hipoacusia y personas con discapacidad intelectual, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Se parte de la idea de que la accesibilidad no puede ser una especialización particular, sino algo transversal y presenta en todos los ámbitos municipales, a los que debe impregnar. Y esto es lo que se pretende con este Plan de Accesibilidad Universal, un documento que debe ayudar a las administraciones a tener en cuenta las necesidades y demanda de las personas con discapacidad, no solo en planes, programas y acciones específicas pensadas para estas personas, sino también en toda las políticas y líneas de acción de carácter general.

Albacete parte de un trabajo realizado en materia de accesibilidad importante, pues se han ido adoptando medidas tales como: creación de más de 500 plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida; adaptación de la flota de autobuses urbanos a la certificación en accesibilidad universal ISO 170001; realización de las obras de casi 5.000 vados peatonales a fin de dotar de accesibilidad a las calles de la ciudad; adaptación de la página web a los estándares de accesibilidad o incorporación de un servicio de atención a personas sordas en el Punto de Atención a la Ciudadanía.

No hay que olvidar, la colaboración que presta el Ayuntamiento en las campañas y acciones de sensibilización en temas relacionados con la discapacidad, tales como la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad o el Día de la Discapacidad en la Feria de Albacete, contando con la implicación de todo el tejido asociativo de personas con discapacidad que forma parte del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad.

Este esfuerzo municipal para lograr la accesibilidad universal ha merecido que Albacete haya sido seleccionada por el CERMI como ciudad candidata para la participación en los Premios Access City Award 2023 de la Comisión Europea; esfuerzo por el que ahora presenta su candidatura a estos Premios Nacionales de Discapacidad 'Reina Letizia'.