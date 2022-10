Edomex se convierte en el estado 11 en aprobar permanencia del Ejército en las calles hasta 2028

Con 57 votos a favor y 17 en contra, el Estado de México se convirtió la tarde de este 27 de octubre en la entidad número 11 en avalar el proyecto en el congreso local para extender la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028 con el fin de realizar tareas de seguridad pública.

La reforma que modifica las disposiciones de la Constitución Federal en materia de Guardia Nacional, enviada por la Cámara de Diputados, ha sido aprobada por Oaxaca, Ciudad de México, Sinaloa, Chiapas, Tabasco, Campeche, Puebla, Veracruz, Quintana Roo y Michoacán.

Durante la exposición de motivos de la minuta a las reformas al artículo 5 constitucional, se apuntó que la forma de participación de las Fuerzas Armadas será extraordinaria, justificada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Enrique Vargas Del Villar, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado, señaló la forma de enfrentar la inseguridad es con elementos mejor capacitados.

“En lo particular, como coordinador de las y los diputados de Acción Nacional, reitero mi apoyo y reconocimiento a las Fuerzas Armadas, al tiempo que reitero mi congruencia y convicción de que debemos enfrentar la inseguridad con policías estatales y municipales mejor capacitados, equipados y con una remuneración digna”, dijo.

El legislador panista, Paco Santos, apuntó que “El Ejército no debe de salir a patrullar el país, esa no es su vocación. Esta modificación constitucional no es un avance para el país”.

Martín Zepeda, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, consideró que no es necesario tener a las Fuerzas Armadas en las calles, “lo que verdaderamente necesitamos es fortalecer a las policías estatales y municipales; no dejarlas abandonadas”.

Puedes ver: Monreal presentará nuevo dictamen con propuestas de la oposición sobre las Fuerzas Armadas

Los legisladores del PRD y PAN que no asistieron a la sesión de trabajo con el secretario de gobernación Adán Augusto López, subieron a la tribuna a exponer sus argumentos en contra, a quienes se les sumó el diputado independiente Rigoberto Cervantes para que fueran 17 diputados oponiéndose a la reforma constitucional, de 74 presentes.

El pasado 24 de octubre, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, acudió al Congreso del Estado para tener una reunión con los diputados locales y dialogar sobre la reforma. El gobernador, Alfredo del Mazo Maza, estuvo presente en dicha visita, en donde aseguró que el Edomex respalda la iniciativa de extender la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el año 2028.