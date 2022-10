Fórmula 1/GP (Previa) Sainz y Alonso quieren desquitarse en la fiesta de 'Checo' Pérez en México

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) buscará olvidar su triste y precipitado abandono en Austin en la enésima oportunidad en el Gran Premio de México, vigésima prueba del calendario que se disputará sobre el Autódromo Hermanos Rodríguez, al igual que Fernando Alonso (Alpine) querrá revancha después de completar una exhibición en Estados Unidos que quedó en nada por una sanción de la FIA.

El Mundial de Fórmula 1 encara sus últimas tres carreras ya con muy poco en juego. El 'gordo' le tocó al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en Suzuka hace tres semanas, alzándose bicampeón, y en el Circuito de Las Américas la escudería austriaca logró su particular doblete consiguiendo el Mundial de Constructores tras el triunfo de 'Mad Max' y el cuarto puesto de su compañero, Sergio Pérez.

No fue un buen Gran Premio para los pilotos españoles. Sainz, que salió desde la pole, sufrió un toque definitivo con George Russell (Merceces) que le obligó a retirarse en la primera curva, en otra gran oportunidad de vencer que se iba al limbo. El madrileño acabó, como se escuchó en su radio, roto ante el sexto abandono de esta temporada, el segundo consecutivo.

El piloto de la 'Scuderia', debido a una irregularidad determinante, se aleja del cuarto puesto en la clasificación que ocupa Russell con 218 puntos. Sainz, que solo ha puntuado en una ocasión en México, se sitúa a 16 puntos, y ya tiene pisándole los talones al británico Lewis Hamilton (198), que en Austin perdió su última gran ocasión para ganar su primera carrera este curso.

Así, el récord de 16 campañas subiéndose al primer cajón del podio se aleja para el siete veces campeón del mundo -enlaza 15 temporadas ganando, las mismas que Michael Schumacher-. Por ello, parece que el único aliciente para el británico será superar a su compañero en la clasificación, al que tiene a 20 unidades.

VERSTAPPEN ES EL PILOTO CON MÁS TRIUNFOS EN MÉXICO

Al igual que a Sainz, la impotencia y la desesperación se apropiaron de un Fernando Alonso al que le pasó de todo en Austin. El asturiano fue el protagonista de una de las mejores actuaciones del año, finalizando en séptima posición tras un escalofriante incidente con Lance Stroll (Aston Martin) que le obligó a pasar por boxes. Para darle más épica, el bicampeón español completó la brillante remontada sin uno de sus retrovisores el último tercio de carrera.

Esto, que en un principio pasó el filtro de la organización, fue la causa de una dura sanción de 30 segundos tras las quejas de Haas. Así, cayó fuera de los puntos, convirtiendo en tristeza y sombras la alegría y euforia iniciales. Por ello, México se presenta como revancha para el de Alpine, que se colocaba antes de la penalización a siete puntos de su compañero, Esteban Ocon, en el Mundial, ahora a 14, aunque con el noveno puesto muy garantizado.

Sin embargo, el trazado mexicano no será el mejor aliado, ya que solo ha logrado puntuar en dos ocasiones (10º y 9º) en cinco participaciones. No obstante, el asturiano disfrutará en el Autódromo Hermanos Rodríguez de motor nuevo, que podrá exprimir en esta recta final. Además, Alpine no puede relajarse, ahora como la mejor marca de los 'mortales', por detrás de Red Bull, Ferrari y Mercedes, pero con una escasa ventaja de seis puntos sobre McLaren.

No obstante, el mayor favorito para descorchar el champán en la cajón más alto en México es Verstappen, una tónica habitual este curso para el flamante campeón. El neerlandés, único piloto con 13 triunfos en una misma temporada, es el que más ha ganado en el Autódromo Hermanos Rodríguez (2017, 2018 y 2021), por encima de históricos como Jim Clark, Alain Prost, Nigel Mansell y Lewis Hamilton, con dos triunfos en este trazado.

Otro de los alicientes en México será la ardiente lucha por el segundo puesto del Mundial que mantienen Charles Leclerc (Ferrari) y 'Checo' Pérez. El piloto local logró el año pasado su mejor resultado en casa, con una tercera plaza, y con motor nuevo intentará brindar a sus seguidores una victoria, la tercera del curso.

Mientras, el monegasco es dueño de ese 'top2' solo por dos unidades, por lo que no deberá aflojar, aupado también por el podio en Austin, el segundo consecutivo. Sus puntos, junto a los de Sainz, serán claves en este último tramo para defender la segunda plaza de Constructores, amenazada por Mercedes.

--HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE MÉXICO.

-Viernes.

20.00-21.00 Libres 1.

23.00-00.00 Libres 2.

-Sábado.

19.00-20.00 Libres 3.

22.00-23.00 Calificación.

-Domingo.

21.00 Carrera.