Nagelsmann: "El Barça es un equipazo y hará una gran Europa League"

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

"El Barça tiene un equipo con mucho futuro. Es ya un equipazo. Harán seguro una buena Europa League. Hemos jugado con mucha paciencia. Defensivamente hemos estado perfectos. No encajar ni un gol ha sido muy importante. Ha sido un éxito para nosotros. Hemos sido muy eficaces, en eso hemos hecho un partidazo", reconoció en rueda de prensa.

En esta línea, el técnico del conjunto bávaro destacó el "buen rendimiento" que les ha permitido no recibir ningún gol en 95 minutos. "Un éxito para nosotros", afirmó Nagelsmann.

"No soy el entrenador del Barça, tuvimos un poco de suerte en Múnich. Como evaluarlo no me incumbe. Hemos jugado muy agresivos nosotros. No creo que les falte intensidad. Es cierto que nos ha tocado el grupo más duro", añadió el alemán tras el triunfo.

Después de sellar su liderato en el grupo, Nagelsmann valoró el hito conseguido tras su imbatibilidad en las cinco jornadas disputadas. "Ya veremos lo que conlleva ser primero. En principio nos depara un mejor sorteo. Queremos ganar todos los partidos", sentenció.