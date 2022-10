Oblak: "Estoy muy decepcionado, es un resultado muy duro"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Una manera muy cruel, es fútbol, qué voy a decir. En la segunda parte hemos hecho todo para ganar el partido, pero creo que los partidos anteriores nos han castigado. No tuvimos ese poco de suerte que hacía falta, hemos empatado con muy mala fortuna. No se puede decir mucho más, estoy muy decepcionado. Es un resultado muy duro", señaló el guardameta en declaraciones a Movistar Plus recogidas por Europa Press.

El portera rojiblanco reconoció que la afición "se merece mucho más" y que "sienten" no haber podido darles la "alegría" de la clasificación ."Sólo podemos agradecer de corazón el apoyo que nos están dando, que nos están apoyando después de este empate que nos elimina de la Champions. Es increíble. Se merece mucho más. Lo siento mucho. El equipo lo siente mucho, que no hayamos podido dar esa alegría y que no vayamos a seguir en la Champions esta temporada", afirmó.

Sobre los errores que han propiciado los goles del conjunto alemán, el esloveno reconoció que les ha "castigado" aunque insistió en que es "culpa del todo el equipo". "Hemos perdido algunos balones donde no deberíamos perderlos. Nos han castigado, nos han marcado dos goles. Hemos empezado a jugar en la segunda parte, lo hemos hecho bien, pero a la hora de la definición no hemos tenido suerte, el balón no ha entrado. Estoy decepcionado. Es culpa de todo el equipo, no de errores individuales. Y no es culpa de este partido, sino de los anteriores que deberíamos haber hecho mucho más", añadió.

El portero esloveno mostró optimismo de cara al último partido de fase de grupos que les enfrentará al Oporto e insistió en que ahora el objetivo es "mejorar" porque "hay otras competiciones por delante". "Cualquier partido quieres ganar, el último de la Champions lo queremos ganar, es una pena no seguir en Champions, a todos nos gustaría seguir, hay que ir a ganar y seguir porque la temporada es larga, nos eliminan de una competición pero hay otras por delante. A mejorar y a ganar partidos, es lo único que vale", sentenció.