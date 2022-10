Una mujer acusa a un senador republicano antiabortista de haberle presionado a abortar

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

En declaraciones en una rueda de prensa en compañía de su abogada, la mujer --que no ha querido revelar su identidad-- ha asegurado que Walker ha tomado públicamente la decisión de estar "a favor de la vida" cuando años atrás la presionó para que abortase, según ha informado la cadena CNN.

En concreto, la expareja sentimental del senador republicano ha aseverado que Walker "es un hipócrita y no es apto para ser senador de Estados Unidos", añadiendo que no se necesitan personas en el Senado "que profesan una cosa y hacen otra".

"Herschel Walker dice que está en contra de que las mujeres aborten, pero me presionó para que me hiciera uno", ha afirmado la mujer, en declaraciones recogidas por la citada cadena.

Ambos habrían mantenido desde 1987 hasta 1993 una relación secreta mientras Walker estaba casado con su primera esposa. Cuando la mujer que acusa al senador se quedó embarazada, Walker la llevó a una clínica de interrupciones de embarazos y pagó el procedimiento después de que ella se retractara en un intento inicial.

"Fui a una clínica en Dallas, pero simplemente no pude seguir adelante", ha detallado. "Salí de la clínica llorando. Cuando le conté a Herschel lo que había sucedido, se molestó y dijo que iba a volver conmigo a la clínica al día siguiente para que abortara", ha añadido.

La declaración de esta pareja sentimental de Walker no es sin embargo la única en la que se acusa al senador de haber obligado a alguien a interrumpir su embarazo.

Según informó a principios de octubre el diario 'The Daily Beast', otra mujer no identificada aseguró que después de que ella y Walker concibieran un hijo mientras estaban juntos en 2009, este le instó a abortar asegurando que "no era su momento" para ser padre.

Por ese motivo, la expareja del senador se sometió al procedimiento de interrupción del embarazo que el propio Walker pagó.

Preguntada sobre si Walker alguna vez expresó arrepentimiento por la decisión, la mujer sostuvo que este nunca se había mostrado arrepentido.

Con todo, la denunciante aseguró que había confesado después de ver la campaña de Walker y corroborar su línea dura contra el aborto. "Ya no puedo más con la hipocresía. Todos merecemos algo mejor", aseveró ante el citado diario.