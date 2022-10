Argentina conmemora el 45 aniversario del nacimiento de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Las Abuelas y Madres son ejemplo de cómo se lucha. Y la realidad es que tenemos que cuidar mucho lo que representan: el respeto, la dignidad, la búsqueda de la verdad y la justicia sin nunca pedir venganza ni ser violentas", ha afirmado el mandatario en palabras de reconocimiento a las integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo en el acto 'Abuelas 45 años. La búsqueda continúa'.

"No me hubiera quedado tranquilo con mi espíritu si no hubiera estado esta noche, Estela. Sabes el compromiso que tenemos con vos, es el mismo compromiso de Cristina, de todos nosotros", le ha dicho Fernández a la titular de Abuelas, según un comunicado de la Presidencia argentina.

Por último, el mandatario ha destacado destacó la "lucha que significó recuperar a los nietos" mediante una tarea de búsqueda que ya lleva 130 nietas y nietos que han podido recuperar su identidad.

Abuelas Plaza de Mayo, fundada por doce mujeres, es una asociación que busca a los hijos nacidos en cautiverio de los desaparecidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983).