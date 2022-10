Gattuso: "Todos creen que el Barcelona viene aquí a ganar fácil, pero el partido empieza cero a cero"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Todos los partidos me dan miedo, LaLiga española no es fácil. Todo el mundo piensa que el Barcelona viene aquí a ganar fácil. Tenemos que respetar al oponente, pero el partido empieza cero a cero, son once jugadores contra once", declaró en rueda de prensa. "Hay que hablar poco cuando juegas este tipo de partidos. El partido se prepara solo, no es difícil", añadió.

Además, considera que no deben centrarse solo en parar al delantero polaco Robert Lewandowski. "El Barcelona no es solo Lewandowski. Lewandowski es un hombre que marca muchos goles, es un gran delantero, pero el Barcelona tiene muchos jugadores de calidad y que pueden marcar", manifestó.

Tampoco quiso valorar los problemas y la eliminación de 'Champions' del conjunto azulgrana. "Me gusta hablar solo de mi equipo. Tengo muchos problemas como para pensar lo que pasa en el vestuario del Barcelona. Estamos viendo dos Barcelonas diferentes; el de LaLiga ha marcado muchos goles y está haciendo un fútbol increíble, y el de Europa es diferente. Tiene muchos jugadores jóvenes y mucha personalidad", indicó.

Sin embargo, no escatimó palabras para alabar al técnico culé, Xavi Hernández. "Soy muy feliz de encontrarme con Xavi. Cuando jugábamos, yo corría mucho y él poco. Es un gran entrenador, tengo mucho respeto y estima por él. Tiene una gran cabeza, es muy particular y le gusta el fútbol. Es un honor encontrarme con él", expresó.

En otro orden de cosas, el preparador italiano insistió en que su equipo no modificará su estilo para enfrentarse al cuadro catalán. "Me gusta que el equipo siga su estilo de juego, aunque es normal que veamos cómo juega el Barcelona, los jugadores que tiene... Tenemos que respetarlo, pero el estilo y la mentalidad de mi equipo no va a cambiar", expuso.

Sobre el estado de los suyos, que acumulan tres jornadas sin ganar, Gattuso pidió no buscar más excusas. "La experiencia es una excusa muy fácil. Tenemos que terminar aquí y hablar de lo que está pasando", dijo. "En 11 partidos se han puesto ocho veces en ventaja, esto es normal, no es casualidad. Es un dato que tenemos que mejorar. Creo mucho en el equipo, tengo mucha confianza. El otro día estaba triste y es normal, porque si veo cómo juega este equipo estamos perdiendo partidos increíbles. Cuando miro la clasificación, creo que deberíamos tener 19 o 20 puntos, y tenemos 15. Tenemos que trabajar y hablar de cómo mejorar, porque hemos perdido partidos increíbles", advirtió.

"Cuando estaba en el Milan, cuando el equipo tenía un balón parado en contra tenía un miedo increíble. En mi cabeza lo viví de una manera negativa, todo el mundo decía que el balón parado era un desastre. No tenemos que pensar en que somos jóvenes, que no tenemos experiencia, tenemos que mejorar esto. La prioridad es que el partido se termine a los 95 o 100 minutos, no en el 65 o 70", prosiguió.

Respecto a las bajas para el duelo, reconoció que tienen "problemas en el centro del campo y en defensa" con las ausencias de los lesionados Ilaix Moriba y Mouctar Diakhaby, mientras que Samu Castillejo y Eray Cömert están "bien" y disponibles. "Musah está suspendido y Nico no puede jugar por la cláusula", recordó, apuntando que decidirá más adelante si Foulquier juega "en el mediocampo o de carrilero".

También deseó que los seguidores valencianistas estén con ellos los 90 minutos. "Siempre he visto una gran atmósfera en Mestalla y creo que mañana tendremos 45.000 personas en el estadio y nos dará fuerza. Hay una gran afición y estoy muy orgulloso de eso, y espero que nosotros juguemos mañana un partido que deje orgullosa a nuestra afición", indicó.

Por último, Gattuso quiso mandar un mensaje de ánimo al futbolista valenciano del Monza Pablo Marí, apuñalado el jueves en Milán. "Esto forma parte de nuestra vida. Lo siento, lo vi ayer en casa en la televisión. Ha muerto un chico que trabajaba en el supermercado. Vi que fue operado y que tendrá que estar tranquilo dos o tres meses. Le deseo una buena evolución y buena suerte", finalizó.