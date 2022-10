La expresidenta del Constitucional en RCA dice que el decreto para cesarla es "inconstitucional"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Darlan ha explicado que el artículo 100 de la Constitución contempla tres excepciones para terminar el mandato de un juez constitucional: la muerte, la renuncia o el impedimento permanente de la persona, no cumpliendo así ella ninguna de estas premisas.

En este sentido, ha dicho que las consecuencias de "estas violaciones del Tribunal Constitucional" afectarán a la "legitimidad y credibilidad de la Corte", al tiempo que supondrán secuelas "incalculables", según ha recogido Radio France Internationale.

Así, en vistas a que Touaderá nombre a un nuevo presidente del Constitucional, Darlan ha advertido que el país tendrá "dos jueces ilegítimos" en el órgano jurídico, mientras que, a raíz de su cese, ha alertado de que se presenciará "una cascada de violaciones".

"Siempre he sido muy sincera con usted (...) No he sido indigna en el ejercicio de mis funciones (...) Bajo mi presidencia, el Tribunal Constitucional de la República Centroafricana ha ganado renombre y respeto más allá de nuestras fronteras", ha zanjado, según el citado medio.

El decreto, firmado por el presidente centroafricano, fue leído el martes en la televisión pública, dando fin al proceso pese a que el mandato de Darlan termina en marzo de 2024. El pasado 21 de octubre el propio Constitucional recordó que sus miembros "son inamovibles mientras dure su mandato".

El partido opositor Kwa Na Kwa criticó que esta decisión suponía una violación de la Constitución, mientras que desde el Partido Africano para la Transformación Radical y la Integración de los Estados (Patria) recalcaron que es solo competencia del órgano judicial "restaurar formalmente el orden constitucional".

Desde hace más de un mes, las relaciones entre el Ejecutivo y el Constitucional se han deteriorado, especialmente después de que el cuerpo judicial rechazara ciertas disposiciones del proyecto Sango, una iniciativa para adoptar el bitcoin como moneda digital en el país.

A finales de agosto, el jefe de Estado creó por decreto una comisión encargada de redactar la nueva ley fundamental que le permitiría postularse para un tercer mandato. Sin embargo, tras un recurso de la oposición, el Tribunal Constitucional anuló estos decretos.

La Constitución vigente prohíbe que el jefe de Estado se postule para un tercer mandato. Touadéra fue elegido en 2016 y reelegido en 2020, después de unas polémicas elecciones marcadas por la ofensiva de los rebeldes de la Coalición Patriotas por el Cambio (CPC) y el rechazo de los resultados por parte de la oposición.

El país africano se ha visto sumido en una grave crisis a raíz de la eliminación de la candidatura a las presidenciales de 2020 del expresidente François Bozizé, quien regresó al país a finales de 2019 para volver a ser candidato a la Presidencia, cargo que abandonó en 2014 ante el levantamiento de los rebeldes de Séléka, predominantemente musulmanes. Bozizé encabeza en estos momentos la CPC.