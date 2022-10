La primera dama de Perú lamenta que "mucha gente" califique a su familia de "delincuentes"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Nosotros no hemos venido a hacer nada, hemos venido a hacer un trabajo limpio, honesto, nosotros no somos delincuentes como nos califica mucha gente, eso es la pena y la tristeza que me da, que hable así la gente", ha asegurado Paredes en declaraciones recogidas por la agencia Andina.

En este sentido, ha confesado sentirse contenta tras la liberación de la cárcel de su hermana Yenifer Paredes, a quien considera como "una hija".

"Es mi hija y siempre voy a estar contenta porque sabemos que ella no ha hecho nada, siempre se ha preocupado por los más necesitados y eso es lo que hacemos cada día, (...) la gente está mal informada, la prensa informa mal", ha atizado la primera dama peruana, según la citada agencia.

Paredes ha insistido en que su cuñada, investigada por la Fiscalía General del país por cometer un supuesto delito de corrupción, solo se habría dedicado a "hacer su trabajo para la gente que más lo necesita".

La hermana de la primera dama peruana salió el pasado miércoles de la cárcel de mujeres de Chorrillos, en la provincia de Lima, tras casi dos meses de estar interna en dicho recinto penitenciario a raíz de que la Fiscalía General pidiera la prisión preventiva al Poder Judicial alegando que existía riesgo de fuga.

La hermana de la primera dama peruana está siendo investigada después de que se difundiera un vídeo en el que se la observa presuntamente ofreciendo una obra de saneamiento a los pobladores de la comunidad de la Succha, según ha informado la emisora RPP.