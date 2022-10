Robles critica que Feijóo airease la conversación telefónica con Sánchez y asegura que no hay nada que negociar

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Le puedo decir que en política, como en la vida misma, las conversaciones privadas no se tienen por qué airear y mucho más en asuntos de Estado. Estamos hablando de líderes políticos que tienen que tener un sentido de la responsabilidad con algo tan importante como es CGPJ", ha trasladado la ministra en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntada acerca de si le ha molestado a Sánchez que Feijóo hiciera pública esta conversación tras suspender las negociaciones para renovar el órgano de elección de los jueces salvo que el PSOE reconsidere la reforma del delito de sedición.

Así, ha asegurado que es "innecesario" que haya dado cuenta de la llamada entre los líderes de los dos principales partidos con el ánimo de "quedar bien con no se sabe qué sector de sus votantes o de su propio partido".

Robles ha trasladado el sentimiento de "absoluta indignación" de todos los miembros del Gobierno porque "ayer fue un día negro par el Estado de derecho". Esta decisión, para la ministra, demuestra que el líder 'popular' "no tiene sentido de Estado" ni "altura política", sino que está "jugando" con el Poder Judicial y "atacando uno de los cimientos básicos de la democracia".

Preguntada acerca de si el pacto estaba cerrado, después de que el PP trasladara en su comunicado que quedaban asuntos por negociar, la ministra ha señalado que Sánchez dijo "clarísimamente" que llevaban días negociando y que así lo había "reconocido el propio Feijóo".

Sobre la suspensión de las negociaciones, la ministra ha apostillado que habrá que preguntarle al dirigente gallego qué significa esto. No obstante, la ministra ha apuntado que "no hay nada que negociar" porque "hay que cumplir la Constitución". "¿Cómo alguien puede aspirar a ser una alternativa de Gobierno cuando está incumpliendo la Constitución?", se ha preguntado, as la par que ha asegurado que Feijóo "nunca quiso renovar" el CGPJ. "No sé las razones. No sé si es por presiones de la extrema derecha o si es porque él no cree en el Estado de derecho", ha añadido a renglón seguido.