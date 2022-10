Ancelotti: "La mano de Asensio la han inventado"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"No me gusta mucho hablar de esto. Hoy hablo. No es penalti porque no toca el balón con la mano. Lo toca con el pecho. La mano izquierda estaba rara, pero no toca con la mano, lo han inventado", dijo en rueda de prensa sobre la acción del 1-1.

Por otro lado, el técnico de los blancos valoró el gol anulado a Rodrygo porque el meta rival tocaba el balón con la mano. "La segunda es más opinable. La regla es clara si el portero toca el balón con la mano, no había control, pero se puede pitar o no. Lo que me sorprende es el penalti, que ha llegado en un momento importante del partido", apuntó.

"Estaba encarrilado, no hemos jugado espectacular pero hemos tenido oportunidad del 2-0, después esta situación y dos puntos menos en la tabla. Se podía jugar de manera distinta, más agresivo, más contundente, en este momento de la temporada es difícil tener un nivel muy alto de juego. El partido ha sido difícil pero, con mucho esfuerzo, el partido está encarrilado", añadió.

Ancelotti confesó que su equipo ha bajado el nivel, debido en parte a problemas físicos de distintos jugadores. "No estamos al nivel de la semana pasada, hemos tenido algún problema, jugadores que no se han entrenado mucho. Estamos jugando muchos partidos, el equipo tiene algo de cansancio", dijo.

"Es un momento de dificultad que no nos ha afectado mucho porque podemos ser primeros de grupo el miércoles (en Champions) y seguimos líderes de la Liga. Es el objetivo antes del parón y lo tenemos en la mano", añadió.

El técnico del Madrid fue preguntado además por el mal estado del césped del Bernabéu. "Hemos tenido el problema, no soy jardinero, estamos preocupados pero ojalá se pueda resolver pronto", terminó.