Schlotterbeck: "Todos sabemos que el Mundial no debería ir a Catar"

BERLÍN, 30 (dpa/EP)

El internacional alemán y jugador del Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck se expresó de manera muy crítica sobre la concesión del Mundial de fútbol a Catar, aunque afirmó que no dejaría de participar en caso de ser convocado por la selección alemana.

"Todos sabemos que el Mundial no debería ir a Catar. También sabemos que el Mundial no debe celebrarse en invierno, sino en verano", dijo el joven defensa a la emisora de televisión ZDF.

Sin embargo, considera que la decisión de acudir o no es difícil. "Creo que, como deportista, el mayor objetivo es estar en un Mundial. Tengo 22 años, este es mi primer Mundial, creo que es lo que uno sueña de pequeño. Decir que no voy, es difícil de imaginar", dijo. "Cuando se concedió el Mundial a Catar yo era muy joven, no tuve influencia en nada, por supuesto que es un dilema", añadió.

Schlotterbeck dijo que si es convocado por el seleccionador nacional Hansi Flick está dispuesto a participar en el Mundial, a pesar de la discusión en torno a Catar. "Daré tanto por mi país que la gente de Alemania se alegrará", destacó.

Catar es criticado por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, principalmente en lo que respecta a la situación de los trabajadores de otros países contratados para la construcción de los estadios del torneo, que se celebrará del 20 de noviembre al 18 de diciembre.

El emir de Catar, Tamim Bin Hamad Al Thani, se quejó esta semana de que su país se enfrentaba a una campaña sin precedentes que ningún país anfitrión había experimentado antes.