GCDMX ‘pone lupa’ a rodadas motociclistas por violaciones al Reglamento de Tránsito

Luego de las rodadas de motociclistas que este domingo tomaron las principales calles de la Ciudad de México (CDMX) y, en donde un gran número lo hizo sin casco y sin respetar los semáforos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que lo hicieron sin permiso por lo que se pondrán en contacto con organizadores a fin de que en eventos futuros se hagan con seguridad.

Sheinbaum Pardo aseveró que este tipo de actividades se tiene que hacer sin afectar a terceros, con seguridad y con un permiso de por medio.

“Esta actividad tiene que ser compatible con la vida de la ciudad, entonces que no se haga de pronto afectando a terceros y al mismo tiempo que se haga con seguridad y ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Se están poniendo en contacto con algunas que vieron en la redes sociales que convocaron al evento para que se pueda pedir permiso y pueda verse qué se puede permitir y qué no y cómo”

— - declaró.